Einen Brief mit Freddie Mercury oder dem Album-Cover von „News of the World“ frankieren? Die britische Royal Mail macht das jetzt möglich – nach The Beatles im Jahr 2007 und Pink Floyd 2016 wird damit einer weiteren britischen Band die Ehre zuteil, auf einem Set Sondermarken zu erscheinen. Und das aus einem guten Grund: 2021 feiern Queen schließlich ihr 50-jähriges Jubiläum.

Die Motive für die Queen-Briefmarken

Acht Briefmarken zeigen einige ihrer berühmtesten Album-Cover, darunter auch „Sheer Heart Attack“ aus dem Jahr 1974, „A Night at the Opera“ von 1975, „News of the World“ von 1977 und „Innuendo“ von 1991.

Darüber hinaus gibt es einige Sondermarken mit Fotos von Live-Performances der Band – Freddie Mercury im Wembley Stadium (1986), Roger Taylor im Hyde Park (1976), John Deacon im Hammersmith Odeon (1975) und Brian May in Budapest (1986).

Im Mittelpunkt steht zudem das bekannte Foto von Johnny Dewe Mathews, das 1974 beim ersten Studio-Fotoshooting der Band in Primrose Hill entstand.

Das sagen Brian May und Roger Taylor zu den Sondermarken

Roger Taylor erklärte zum Release der Sonderedition: „Was für eine Ehre. Wir müssen ja mittlerweile wirklich zum Inventar gehören!“ Und Brian May sagte in einem Statement: „Es ist schwer in Worte zu fassen, was ich fühle, wenn ich mir diese wunderschönen Briefmarken anschaue. Wir vier frühreifen Jungs haben vor 50 Jahren begonnen, unser Leben der Verwirklichung unseres unmöglichen Traums zu widmen. Manchmal ist es seltsam, aufzuwachen und zu erkennen, in welcher Position wir uns jetzt befinden – wir sind zu einer nationalen Institution geworden! Gerade ist es besonders ergreifend, diese Sammlung von Bildern anzuschauen – jetzt, da wir uns alle in einer Welt befinden, die vom Coronavirus beherrscht wird, in der all das nicht hätte geschehen können. Ich weiß nur, dass ich den überwältigenden Wunsch verspüre, eines dieser Sets zu besitzen! Irgendwie wird es mir dabei helfen, mich davon zu überzeugen, dass all das WIRKLICH passiert ist!“

Wann und wo sind die Queen-Briefmarken erhältlich?

Die Briefmarken gibt es ab dem 9. Juli zu kaufen. Schon jetzt können sie aber über die Webseite der Royal Mail vorbestellt werden. Das 13-teilige Set kostet 16 Pfund (umgerechnet 17,70 Euro).

