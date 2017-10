Stadion-Shows: Foo Fighters geben Tour-Termine für 2018 bekannt

Die Foo Fighters werden 2018 im Sommer drei Stadion-Konzerte in Großbritannien geben. Das gab die Gruppe auf Twitter bekannt. Am 19. Juni geht es erst nach Manchester in das Etihad Stadium, bevor am 22. und 23. Juni jeweils das London Stadium auf dem Programm steht.

Weiterlesen Queens Of The Stone Age covern „Everlong“ von den Foo Fighters Auf dem eintägigen Rockfestival Cal Jam kamen unter der Schirmherrschaft der Foo Fighters allerlei Gitarren-Größen zusammen. Die Queens of the Stone Age dankten den Gastgebern während ihres Hits „Feel Good Hit of the Summer“ auf eine ganz besondere Weise. Damit spielen die Foo Fighters in Europa im kommenden Jahr ihre bis dato größten Gigs – mit insgesamt dann wohl mehr als 150.000 Zuschauern. Die Gruppe um Sänger Dave Grohl stellt die Songs ihrer vor einigen Wochen erschienenen neuen LP „Concrete And Gold“ vor.

Noch keine Konzerte in Deutschland geplant

Ob die Musiker im kommenden Jahr auch in Deutschland auftreten werden, ist zur Zeit noch ungewiss. Zuletzt spielten die Foo Fighters im September auf dem Lollapalooza Festival auf der Trabrennbahn in Hoppegarten bei Berlin ein energetisches Set, das kaum Wünsche offen ließ.