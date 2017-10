Foo Fighters verwenden bizarre Fan-Zeichnungen als Deko

Die Foo Fighters bekannten sich in einem Interview mit dem „NME“ zu selbstgezeichneten Fanbildern, die sie oft zugeschickt bekommen würden. Frontmann Dave Grohl erklärte, die Bandmitglieder würden sich dann gegenseitig ulkige Fan-Abbildungen zuschicken: „Ich liebe es, wenn ein Fan ein Bild malt und richtig viel Zeit da reinsteckt und sehr stolz darauf ist und schreibt ‚ich hab es gemacht und es sieht genau aus wie ihr’ – und sie sind immer ein kleines bisschen daneben. Man sieht aus als hätte man einen Schlaganfall gehabt, ein Augapfel ist größer als das andere.“

Fan-Kit der Foo Fighters

„Ich habe heute ein Bild an Taylor gesendet und er antwortete direkt nach 20 Sekunden: ‚dieses kommt sofort zu Yeti’, seinem Drum-Fachmann, und nun macht er eine verdammte Kick-Drum daraus!“, berichtete Sänger Grohl begeistert.

