„Star Wars: The Last Jedi“ wird in den USA von diesem Film bedroht

Die Welt ist im „Star Wars“-Fieber, seit „The Last Jedi“ (Kritik) seit Mitte Dezember im Kino läuft. Kritiker sind begeistert, Fans aber eher nicht so. Manche fordern sogar, dass „Die letzten Jedi“ aus dem offiziellen Kanon genommen wird. Aber sei es drum: Der Erfolg an der Kinokasse ist garantiert und inzwischen hat der neueste „Star Wars“-Teil fast 900 Millionen US-Dollar international eingespielt. Doch mit der Erfolgswelle könnt bald Schluss sein. Denn ein Film, mit dem wohl niemand gerechnet hätte, dass er so erfolgreich werden würde, ist auf Verfolgungsjagd gegangen…

Dschungel statt Weltraum

Hierbei handelt es sich um „Jumanji: Welcome To The Jungle" mit Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan. Die Fortsetzung des 1995 veröffentlichten Films „Jumanji" mit Robin Williams hat laut Berichten von „Variety" am Mittwoch (27.12.2017) 15,2 Millionen US-Dollar eingenommen und wurde in 3.765 Kinos in Nordamerika gezeigt. „Star Wars: The Last Jedi" lag zwar vorne, aber nur knapp: Hier betrugen die Einnahmen 21,5 Millionen US-Dollar und gezeigt wurde der Film in 4.232 Kinos.

Zugegeben, am gesamten finanziellen Erfolg von „The Last Jedi“ kratzt „Jumanji: Welcome To The Jungle“ nur wenig. Aber trotzdem ist die Komödie derzeit das stärkste Gegenprogramm zu „Star Wars“: Sie lief am 20. Dezember 2017 in den USA an und hat seitdem 104.255.967 US-Dollar eingenommen. International liegt das Einspielergebnis bisher bei 153.755.967 US-Dollar. Ganz und gar kein schlechter Start!

„Jumanji: Welcome To The Jungle“-Trailer:

In Deutschland läuft „Jumanji: Willkommen im Dschungel“, so der deutsche Titel, seit dem 21. Dezember 2017.