Immer wieder kommt es vor, dass sich Kritiker und Kinozuschauer im Urteil über einen Film signifikant uneinig sind. Vor allem wenn es um die großen Blockbuster geht, schwankt die Meinung beträchtlich. Das gilt auch für den neusten Teil der Sternenkrieger-Saga – „Star Wars: Die letzten Jedi“.

Vor allem ältere „Star Wars“ Fans sind enttäuscht

Doch die ersten Reaktionen der Fans sind alles andere als eindeutig. Sie sind sogar, um es positiv auszudrücken, eher gemischt. Während „Star Wars: Die letzten Jedi“ in der Netz-Filmdatenbank derzeit mit einer Bewertung von 7,9 noch vergleichsweise glimpflich davonkommt, sackten die Bewertungen vor allem auf Rotten Tomatoes innerhalb kürzester Zeit auf Rekordniveau ab. Startete der Film zur Premiere noch bei galaktischen 90% positiver Zustimmung, pendelte sich „Die letzten Jedi“ inzwischen auf 56% ein. Bei einer Kritiker-Bewertung von 93%!

Das ist insofern interessant, als dass sich beim vielfach gescholtenen DC-Kracher „Justice League“ ebenfalls eine (allerdings umgekehrte) Lücke zwischen der Betrachtung der Rezensenten und der Zuschauer auftat (40%/80% ). Ein tieferer Einblick in die dargelegten Statistiken zeigt, dass vor allem ältere Fans der „Star Wars“-Reihe, die möglicherweise schon „Krieg der Sterne“ im Kino sahen, enttäuscht den Kinosaal verlassen haben.

Stichproben zu Diskussionen in sozialen Netzwerken und in Foren ergeben, dass viele Fans der Reihe einige Neuheiten in der aktuellen Episode eher unattraktiv finden. Dazu gehören offenbar auch eher fade Cliffhanger, zwispältige Figuren (Porgs!) und ein sehr einseitiges Rebooting vieler bekannter Sternenkrieger-Emotionen.

I would like to know what those reviewers were smoking when they watched #LastJedi and thought it was a great movie. — Nat (@Rogue_061) December 15, 2017

I'll be starting a #LastJedi support group for all the people that had their lifelong fandom ruined by this new installment. #YoureNotAlone — Christopher Buchko (@BuchkonianLaw) December 15, 2017

