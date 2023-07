ROLLING STONE im August: Die 500 besten Alben aller Zeiten

Das Thema der August-Ausgabe

Die 500 besten Alben aller Zeiten

225 RS-Ausgaben sind erschienen, seit wir zuletzt im November 2004 die berühmt-berüchtigte Frage nach den besten Alben der Pop-Geschichte stellten. Für unsere aktuelle Liste haben wir 135 Künstler:innen, Labelbetreiber:in-nen, Promoter:innen, Kolleg:innen aus dem Rundfunk und Musikkritiker:innen um ihre Bestenlisten gebeten – und einige Überraschungen erlebt. Unser großes 51-Seiten-Special.

The Mix

Greta Van Fleet

Mit ihrem dritten Album bleibt die US-Band ihrer Liebe zu Prog und Classic Rock treu – mit neuer Reife

Von Jörn Schlüter

Grouplove

Bei der „Happy California Band“ bestimmt die kleine Tochter des Autoren-Ehepaars, was gehört wird

Von Naomi Webster-Grundl

Erobique

Cheesy und easy: An seiner Heimorgel spielt Carsten Meyer alias Erobique flirrende 70er-Jahre-Grooves

Von Jenni Zylka

Q&A: Kevin Rowland

Der Songschreiber über 40 Jahre Dexys, fernöstliche Philosophie und sein feministisches neues Album

Von Jörg Feyer

HISTORY: Sheryl Crow

Mit ihrem Debütalbum „Tuesday Night Music Club“ gelang Sheryl Crow im August 1993 gleich der Durchbruch

Von Birgit Fuß

Greta Gerwig

Die grandiose Regisseurin in Barbieland: Greta Gerwig inszeniert den pinkfarbensten Film aller Zeiten

Von Brian Hiatt

PLUS

Ida Mae, My Ugly Clementine, Lukas Nelson und einige mehr

Reviews

MUSIK

Neues von Blur und 78 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: Pet Shop Boys

Sassan Niasseri über das Werk der Pop-Giganten

FILM, SERIEN & LITERATUR

„Sonne und Beton“ und 18 weitere Rezensionen

Playlist: New Noises im August

Zupackende Americana von Promise Of The Real und Gregory Alan Isakov, flehentlicher Indie-Rock aus Wien von My Ugly Clementine und dunkler Crooner-Pop aus Frankreich von Deleyaman – unsere Playlist im August.

Lukas Nelson + Promise Of The Real „Alcohallelujah“

Willie Nelsons Sohn und Promise Of The Real, die sich zwischenzeitlich als Neil Youngs Begleitband verdient gemacht haben, begeistern auf ihrem neuen Album „Sticks And Stones“ wieder mit süffigem Country-Rock.

Gregory Alan Isakov „Before The Sun“

Zwischen Country-Sensibilismus und Folk-Nostalgie spannt der in Südafrika geborene und in Philadelphia aufgewachsene Songschreiber seine Balladen, hier von Banjo und Fiddle getragen.

Ida Mae „My Whispers Are Wildfire“

Nach ihrer Band Kill It Kid und zwei Alben als Ida Mae beschwört das englische Ehepaar Stephanie Jean und Chris Turpin auf dem neuen „Thunder Above“ diesen bluesgetränkten Psych-Rock.

Low Cut Connie „Sleaze Me On“

Eine Prise Pub Rock, eine Prise Old-Time Rock’n’Roll und ein Spritzer Soul – mit diesem Rezept brilliert die Band aus Philadelphia um Sänger und Songschreiber Adam Weiner auch auf ihrem siebten Album, „Art Dealers“.

Deleyaman „A Tale“

Dunkler Crooner-Pop und New Wave treffen in den Stücken der im Jahr 2000 in der Normandie gegründeten Band aufeinander. „A Tale“ verschränkt Referenzen an Leonard Cohen, Tindersticks, und Ennio Morricone.

My Ugly Clementine „Would Do It Again“

Dass die österreichische Indie-Rock-Szene interessanter ist als die deutsche, ist ein offenes Geheimnis. My Ugly Clementine aus Wien klingen auf ihrem zweiten Album wie das europäische Gegenstück zu Boygenius.

Bianca James „Inside Out“

Die kanadische Sängerin feiert auf ihrem Debütalbum eine ausgelassene Soul-Pop-Party mit Anklängen an die 90er-Jahre und entsprechen-der Radiotauglichkeit. „Inside Out“ ist von geradezu unverschämter Eingängigkeit.