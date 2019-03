Die Dokumentation „Queen – Behind The Rhapsody“ widmet sich vollständig der Gründungs- und Aufbruchszeit von Queen. Roger Taylor, Brian May und John Deacon erinnern sich darin an alte Zeiten und würdigen das Wirken ihres verstorbenen Sängers Freddie Mercury.

Der mit Archivmaterialien reich bestückte Film erzählt darüber hinaus von der Entstehung ihres berühmtesten Songs: „Bohemian Rhapsody“. Das opernhafte, komplex im Studio zusammen gebastelte Stück wurde als Single der erste Nummer-eins-Hit der Gruppe und ist nun auch Titelgeber für ein mit mehreren Oscars ausgezeichnetes Biopic über Queen.

Wer darin immer noch zu wenige Informationen über die Frühphase der Briten vermutete, der wird in dieser Dokumentation fündig. „Queen – Behind The Rhapsody“ ist noch bis zum 21. März in der arte-Mediathek verfügbar.

