Super Bowl 2022: Wollte die NFL Eminem den Kniefall verbieten?

Die Halbzeitshow des Super Bowl 2022 war eine einzige große Rap-Nummer. Neben Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent und Kendrick Lamar war natürlich auch Eminem mit dabei. Von ihm ging wohl die politischste Aktion der 12-Minuten-Performance aus.

Nachdem Eminem „Lose Yourself“ geschmettert hatte (zuvor ehrten Dr. Dre und Snoop Dog Tupac Shakur), ging er plötzlich auf die Knie. Scheinbar in Solidarität mit dem ehemaligen NFL-Quarterback Colin Kaepernick, der damit eine symbolische Aktion begründete, die in Folge weltweit als Zeichen gegen Rassismus kopiert wurde.

Wie „Billboard“ meldet, bat Eminem darum, während der Halbzeitpause knien zu dürfen, was ihm allerdings angeblich verweigert wurde. Die NFL bestreitet jedoch ein Verbot, wie Sprecher Brian McCarthy in einer dem Branchenblatt bestätigte: „Es gab heute Nachmittag einen falschen Bericht. Wir haben alle Elemente der Show während mehrerer Proben in dieser Woche beobachtet und waren uns bewusst, dass Eminem dies tun würde. Ein Spieler oder Trainer hätte auf die Knie gehen können und es hätte auch keine Probleme gegeben, also gab es keinen Grund, einem Musiker zu sagen, dass sie oder er das nicht darf.“

Ein Sprecher von Eminem bestätigte „Billboard“, dass tatsächlich ein NFL-Eingriff in die Performance des Musikers vorgesehen war. Der 49-Jährige hatte in der Vergangenheit mehrfach in seinen (für Preisverleihungen veränderten) Lyrics auf Kaepernick angespielt und immer wieder gegen Rassismus stark gemacht.

Die Halbzeit-Show des Super Bowl hielt neben Eminems Kniefall viele Überraschungen parat. Neben der überraschend hologramlosen, und deshalb würdevollen Hommage auf Tupac Shakur kam auch ohne Ankündigung 50 Cent auf die Bühne. Oder vielmehr wurde er kopfüber zugeschaltet, was im Internet für zahlreiche belustigte Memes sorgte. Die Aktion war eine Referenz auf das Musikvideo zu seinem Song „In Da Club“.

Viele Fans beschwerten sich über massive Tonprobleme während der Fernsehübertragung – vor allem in den Anfangsminuten der Halbzeitshow.

