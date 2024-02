Taylor Swift spendet für bei der Super-Bowl-Parade getötete Frau

Lisa Lopez-Galvan, eine Radiomoderatorin aus Kansas City, wurde während einer Parade anlässlich des Siegs der Kansas City Chiefs beim Super Bowl am Mittwoch (14.02.) erschossen. Taylor Swift hat nun 100.o00 US-Dollar (rund 92.000 Euro) gespendet, die den Hinterbliebenen zugutekommen sollen.

Bei der Schießerei waren 23 weitere Menschen, darunter elf Kinder, verletzt worden, Lopez-Galvan erlag ihren Verletzungen jedoch. Im Zuge dessen wurde eine GoFundMe-Seite für sie eingerichtet, um „der Familie von [Lopez-Galvan] lebenswichtige finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen, während sie diese unvorstellbare Tragödie verarbeitet“. „Ich sende euch mein tiefstes Mitgefühl und Beileid angesichts eures verheerenden Verlustes. In Liebe, Taylor Swift“, schrieb die Sängerin in einer Notiz zu ihrer großzügigen Spende.

Das Spendenziel von 75.000 Dollar wurde mittlerweile deutlich übertroffen. Durch die mediale Aufmerksamkeit und Swifts Spende sind inzwischen mehr als 2200 Spenden und eine Summe von rund 212.000 Dollar zusammengekommen (Stand 16.02., 16 Uhr).

Getötete Frau war zweifache Mutter

Die 44-jährige Lisa Lopez-Galvan arbeitete als Co-Moderatorin einer Latino-Musiksendung namens „Taste of Tejano“ beim Radiosender KKFI in Kansas City. Sie war zweifache Mutter – ihren Sohn hatte sie Berichten zufolge mit zur Parade genommen. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass die Schießerei auf einen „Streit“ zwischen mehreren Personen zurückzuführen ist. Zwei jugendliche Verdächtige wurden festgenommen und warten auf ihre Anklage.

Auch Taylor Swift stand beim Super Bowl im Mittelpunkt

Taylor Swift stand beim diesjährigen Super Bowl ebenso im Mittelpunkt des Geschehens wie die zwei NFL-Teams. Seit sie mit dem Tight End der Kansas City Chiefs, Travis Kelce, zusammen ist, richten sich alle Augen auch auf die Künstlerin. Taylor Swift war bei der Parade allerdings nicht anwesend. Nach dem Super Bowl flog sie nach Australien, wo sie am Freitag (16.02.) ihre „The Eras Tour“ fortsetzen wird. Sie wird dreimal in Melbourne und gleich viermal in Sydney auftreten, bevor es für sechs Shows nach Singapur geht. Bis Mai ist dann eine kurze Pause eingeplant, bevor es für sie mit den Europa-Tourdaten weitergeht.