Am 24. November 2023 veröffentlichten Take That ihr erstes Album nach sechs Jahren mit dem Titel „This Life“. Im April dieses Jahres begab sich die Boygroup auf „This Life Under The Stars“- Welttournee. Diesen Samstag (29. Juni) kommen sie für ein Konzert in die Zitadelle nach Berlin-Spandau. Alle Infos zu Tickets, Anfahrt, Support, Setlist und Wetter in der Hauptstadt findet ihr hier.

Tickets

Gute Neuigkeiten – für das Konzert in der Renaissance-Festung sind Stand jetzt (28. Juni, 11:30 Uhr) wieder Tickets verfügbar. Kurz nach dem Vorverkaufsstart waren die drei Deutschland-Konzerte in Hannover, Berlin, München und Mönchengladbach erst mal ausverkauft. Für 93,00 Euro kann man Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen in Spandau live erleben.

Anfahrt

Die Zitadelle Spandau erreicht ihr ganz bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So fährt die U-Bahnlinie 7 bis zur Haltestelle „Zitadelle“, die direkt bei der historischen Sehenswürdigkeit und Eventlocation liegt – nur den Zitadellengraben müsst ihr dann noch erfolgreich überqueren.

Alternativ könnt ihr auch mit den S-Bahnlinien 3 und 9 bis zur Station „Spandau“ fahren, vor dort müsst ihr dann aber noch eine gute Viertelstunde laufen. Oder ihr entscheidet euch für den Bus und fahrt mit dem X33 ebenfalls zur Station „Zitadelle“.

Der Einlass in die Burg beginnt um 17:30 Uhr.

Support

Als Support für die Konzerte in Deutschland, Dänemark und Ungarn bringen Take That Alfie Castley mit auf die Bühne. Der 20-jährige Engländer wird den Abend am Samstag gegen 19:00 Uhr eröffnen. Castley wurde 2021 mit seinem Track „Teenage Mona Lisa“ durch die sozialen Medien bekannt.

Setlist

Am 25. Juni spielten Take That bereits das erste ihrer Deutschland-Konzerte in der Gilde Parkbühne in Hannover. 18 Songs, darunter ihr berühmtes Cover des „Bee Gees“-Hits „How Deep Is Your Love?“ und Klassiker wie „Never Forget“.

Greatest Day Giants Everything Changes Shine A Million Love Songs I Found Heaven Pray How Deep Is Your Love? Patience The Flood Get Ready for It Windows This Life Relight My Fire These Days Hold Up a Light Back for Good Never Forget

Wetter

Das Wetter am Samstagabend lädt zum Konzert im Freien ein. Um 18:00 Uhr wird noch mit Temperaturen um die 29 Grad gerechnet, bei Sonnenschein und einigen Wolken. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt derzeit bei null Prozent.