Tame Impala veröffentlichen 2020 neues Album „The Slow Rush“

Green Day haben ein neues Album und eine Tour angekündigt. ROLLING STONE nennt die wichtigsten Infos zur Band auf einen Blick.

Mit der Ankündigung des kommenden Albums „Father Of All“ haben Green Day ihre Fans in Bewegung gesetzt. Auch die dazugehörige Tour dürfte rasch ausverkauft sein. Kein Wunder bei der Beliebtheit, der sich Green Day auf der ganzen Welt erfreuen. Mehr als 85 Millionen verkaufte Alben, fünf gewonnene Grammys und ein Platz in der Rock and Roll Hall of Fame sprechen dabei für sich. Nachdem das Trio 1994 mit „Dookie“ seinen großen Durchbruch erlebt und dem Punk in den USA an der Seite von Bands wie Bad Religion, Rancid, The Offspring und Sublime wieder größere Aufmerksam beschert hatte, sind Billie Joe Armstrong, Mike…