50 Jahre Musikexpress – Das Festival: Die schönsten Fotos von Tame Impala, Blood Orange und Yeasayer

Themen diesmal: Woodstock - was vom Mythos bleibt, Rolling Stones - 36 Stunden im Zirkus-Chaos, Quentin Tarantino - Spaß und Hass in Hollywood. Plus: Jeff Tweedy, Sleater Kinney, Lloyd Cole, Marika Hackman und Tame Impala.

Inhalt der August-Ausgabe Woodstock: Drei Tage im August Vor 50 Jahren fand das berühmteste Festival aller Zeiten statt, ein Hippie-Happening sondergleichen. Was blieb vom Mythos übrig? Von Frank Schäfer Sleater-Kinney: Das Ende vom Anfang Sie nahmen mit St. Vincent ein ­Album auf, entdeckten sich selbst – und verloren ihre Schlagzeugerin Von Maik Brüggemeyer Quentin Tarantino: König von Hollywood Der Regisseur zeigt in seinem neunten Film die letzten unschuldigen Tage Hollywoods – bevor die ­Manson-Morde alles veränderten Von Patrick Heidmann Marika Hackman: Niemandes Spielzeug Sie schreibt radikale Songs über den weiblichen Körper, über Lust und Sex. Ein Treffen mit einer Frau, die…