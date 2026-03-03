The B-52’s in Berlin: Tickets, Termine, Vorverkauf

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

The B-52’s kommen für ein exklusives Deutschlandkonzert nach Berlin. Am 24. Juni sind sie in der Zitadelle Spandau zu Gast. Der allgemeine Vorverkauf startet am 06.03.2026, 10 Uhr. ROLLING STONE präsentiert.

Fred Schneider, Kate Pierson und Cindy Wilson versprechen„ eine bunte Zeitreise durch die Musikgeschichte einer der legendärsten Band der amerikanischen Alternativszene“.

The B-52‘s

Mi. 24.06.26 Berlin / Zitadelle Spandau

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Eintrittskarten bei reservix.de, ADticket.de, eventim.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Nach ihrer ausgedehnten Abschiedstournee, die 2022 startete, spielen The B-52’s weiterhin ausgewählte Konzerte und das hell, laut und lebensfroh, wie eh und je. Ihre Show in der historischen Zitadelle Spandau wird ein Moment, um den Mix aus New Wave, Post-Punk und tanzbarer Euphorie ein weiteres Mal live in Deutschland zu erleben.

Michael Stipe über die frühen Einflüsse von R.E.M.

Michael Stipe deutet in einem Interview mit der US-Ausgabe des ROLLING STONE an, dass die frühen musikalischen Einflüsse von R.E.M. von den B-52’s bis zu Patti Smith reichten.

Beide wurden dann auch zum Teil des Werks der Band: Kate Pierson von den B-52’s ist gleich auf mehreren Songs von „Out Of Time“ (1991) zu hören, ohne Patti Smith wäre „E-Bow The Letter“ von „New Adventures In Hi-Fi“ (1996) kaum denkbar. Zudem ist die Sängerin auch auf dem letzten vollständigen Song der letzten R.E.M.-Platte, „Collapse Into Now“ (2011), zu hören: „Blue“.

Stipe: „Die Musik, die die Art von Cartoon-Musik inspirierte, mit der ich als Kind in den 60er Jahren aufgewachsen bin, war die gleiche Musik, die die Ramones und Patti Smith beeinflussten.“