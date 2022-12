The Beatles: „Here, There and Everywhere“ bekommt neues Musikvideo

Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon und George Harrison bei Top Of The Pops 1966

Der Beatles-Song „Here, There and Everywhere“ hat ein neues, animiertes Musikvideo erhalten. Es erscheint im Rahmen des Re-Release von „Revolver“, dem siebten Studioalbum der Beatles.

Das animierte Video ist an den Stil des Zeichentrick-Klassikers „Yellow Submarine“ angelehnt. Die Beatles laufen – hier, dort und überall – durch bunte Kulissen, wie Tonstudios, Pressekonferenzen und Hotelräume. Dabei erscheint ihnen immer wieder eine farbenfrohe Tänzerin. Sie soll für Inspiration und kreative Freiheit stehen, sagt Richard Barnett vom Animationsstudio Trunk Animation“, das das Video erstellte.

„Here, There and Everywhere“ stammt aus der Feder von Paul McCartney. Er sagt in seiner Biografie „Many Years from Now“, das Lied sei eines seiner liebsten Stücken. Inspiriert, den Song zu schreiben, habe ihn „God Only Knows“ von den Beach Boys.

Das Album „Revolver“ erschien erstmalig 1966. 2022 wurde eine Deluxe-Edition veröffentlicht, auf der die Tracks neu abgemischt wurden. Im Zuge der Neuveröffentlichung wurden auch neue Animations-Musikvideos der Songs „Taxman“ und „I’m Only Sleeping“ veröffentlicht.

Die Box ist seit dem 28. Oktober in verschiedenen Sets erhältlich.

Tracklisting „Revolver“ (1966)