The Cranberries: Starb Dolores O’Riordan an einer Überdosis Fentanyl?

Ein offizieller Befund steht noch aus, aber manche wollen es anscheinend schon wissen: Gestorben ist Dolores O’Riordan angeblich an einer Überdosis Fentanyl. Die Überdosis des Schmerzmittels habe die Cranberries-Sängerin mit Absicht genommen. Das berichtet der „Santa Monica Observer“ in einem Artikel mit der Überschrift „Rock’N’Roll Suicide“, angelehnt an David Bowies berühmten Song.

Das Obduktionsergebnis der Leiche der 46-Jährigen soll – inklusive toxikologischer Untersuchung – frühestens im April vorliegen. Dass O’Riordan an der Überdosis gestorben sei, wisse das Blatt von einer Quelle aus der Londoner Polizei. Die Musikerin verstarb in einem Hotelzimmer in der britischen Hauptstadt.

Fentanyl ist ein vor allem in den USA weit verbreitetes Schmerzmittel, das in Überdosis zum Tod führen kann. Lil Peep zuletzt daran, Prince und Tom Petty.