The Cure Berlin Tag 3: Gesundheitsupdate Simon plus exklusives Merch

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Vor dem dritten und letzten Konzert in der Berliner Parkbühne Wuhlheide am 12. Juli haben The Cure ein Update zum erkrankten Bassisten Simon Gallup veröffentlicht. „THANK YOU AGAIN BERLIN – WUNDERBAR. SIMON STILL RECOVERING. SO NIGHT 3 WILL BE ANOTHER 5 SHOW. ONWARDS X“, schreibt die Band in gewohnter Versalienschreibweise.

Gallup fällt damit auch beim Abschlusskonzert am Sonntagabend aus. Er war kurz vor dem ersten Berliner Auftritt am Freitag erkrankt. Sein Sohn Eden Gallup, der die Band zuletzt 2019 unterstützt hatte, übernahm den Bass bereits an den ersten beiden Abenden. Am Samstag hatte die Band ihm den Song „The Last Day of Summer“ gewidmet. Smith schrieb am 11. Juli auf Instagram: „Kurz vor dem ersten unserer drei Konzerte in der Berliner Wuhlheide gestern wurde Simon krank. Sein Sohn Eden rückte kurzerhand nach und rettete die Show. Leider geht es Simon noch immer nicht gut genug, um aufzutreten, daher wird Eden auch heute Abend wieder den Bass übernehmen. Wir hoffen, ihr schließt euch uns an und wünscht Simon eine schnelle Genesung. Und danke, Eden! Vorwärts! – RSX“

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The Cure: Exklusives Merchandise für Show Nummer 3

Zum letzten Berliner Termin bringt die Band außerdem exklusives Merchandise heraus. Angekündigt ist ein auf die Show limitiertes Motiv unter dem Titel „Berlin Show #3″, gestaltet von der Illustratorin Danistrips. Erhältlich sein soll es am Merchandise-Stand vor Ort sowie online. Wie hoch die Auflage ausfällt und wie lange der Online-Verkauf läuft, teilte die Band nicht mit.

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Alle drei Wuhlheide-Konzerte sind ausverkauft. Es sind die einzigen Deutschland-Termine der aktuellen Festivaltour. Am zweiten Abend hatte mitten in der Zugabe Friday I’m in Love die Beschallungsanlage ausgesetzt, während Band und Publikum weitermachten.