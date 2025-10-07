The Cure live in Berlin – Jetzt Tickets für 2026 sichern

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Sylvester Stallone: Alle „Rocky“- und „Rambo“-Filme im Ranking

The Cure haben zwei Deutschlandkonzerte für 2026 angekündigt, präsentiert von ROLLING STONE. Robert Smith und Band kommen im Juli nach Berlin, in die Wuhlheide.

Es sind die ersten Deutschlandkonzerte von The Cure seit 2022.

ROLLING STONE präsentiert:

THE CURE – LIVE IN BERLIN 2026

10.07.2026 BERLIN, WUHLHEIDE

11.07.2026 BERLIN, WUHLHEIDE

Vorverkauf:

Exclusive The Cure Fanclub Pre-Sale + Promoter Pre-Sale: Montag, 13.10.2025, 10:00 h CEST

Exclusive Eventim Pre-Sale: Mittwoch, 15.10.2025, 10:00 h CEST

General On-Sale: Freitag, 17.10.2025, 10:00 h CEST

Wir berichteten zuletzt:

Brechen The Cure 2026 ihren Festival-Headliner-Rekord?

The Cure haben vergangenen Monat ihren dritten Festival-Headliner-Slot für 2026 bekannt geben: Zusätzlich zum „Rock En Seine“ und „Nova Rock“ treten Robert Smith und Band im kommenden Jahr nun auch beim spanischen Primavera-Festival auf.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Content Feeds Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zum weiteren Line-Up des Festivals von Barcelona gehören Doja Cat, The xx, Gorillaz und Massive Attack – alle nach The Cure gelistet. Die häppchenweise Cure-Enthüllung verschiedener Headliner-Dates erinnert an das Jahr 2019.

Die Festival-Auftritte aus dem Jahr 2019:

Vor sechs Jahren waren die Briten Headliner beim Exit Festival in Serbien, Firenze Rocks (Italien). INmusic Festival (Kroatien), Hurricane/Southside, Glastonbury (England), Roskilde Festival (Dänemark), Rock En Seine (Frankreich), Austin City Limits, Pasadena Daydream (beide USA), Flow Festival (Finnland), Oyafestivalen (Norwegen), Picnic Afisha (Russland), Fuji Rock (Japan), Paleo Festival (Schweiz), Rock the City (Rumänien), Colours of Ostrava (Tschechien), Ejekt Festival (Griechenland), Mad Cool (Spanien), NOS Alive (Portugal), Werchter (Belgien), Pinkpop (Niederlande), Malahide (Irland) und Vivid Live (Australien).

Macht 24 Headliner-Shows. Für das kommende Jahr liegen The Cure noch bei drei. Aber bis zum Festivalsommer 2026 ist ja noch etwas Zeit.