The Cure: „Endsong“-Teaser gibt weiteren Einblick in neues Album

The Cure haben erneut einen Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „Songs Of A Lost World“ gegeben und das Lied „Endsong“ angeteasert. Dies geschieht nur eine Woche nach der Veröffentlichung von „Alone“, ihrer ersten neuen Single seit 16 Jahren. Beide Titel werden auf dem 14. Studiowerk der Band zu finden sein, das am 1. November 2024 erscheint.

Robert Smith verspricht ein düsteres Album

„Endsong“ wurde bereits bei mehreren Auftritten live präsentiert und erweckte großes Interesse unter den Fans. Nun wurde ein kurzer instrumentaler Ausschnitt des Songs über die Instagram-Stories der Gruppe geteilt. In einem kürzlichen Interview sprach Robert Smith ausführlich über die neue LP und die emotionale Reise, die die Entstehung begleitet hat.

Der Sänger und Gitarrist erklärte, dass die Platte von seinen persönlichen Verlusten geprägt sei, darunter der Tod seiner Eltern und seines Bruders. Diese Erlebnisse hätten das Werk zu einem der besonders düstersten in der Geschichte von The Cure avancieren lassen und erwecke so wohl Erinnerungen an „Pornography“ von 1982. Smith betonte außerdem, dass „Songs Of A Lost World“ bewusst ohne aufhellende Momente auskomme und die Hörer:innen tief in die dunkle Seite seiner Emotionen eintauchen lässt.

„Endsong“ und „Alone“ als Vorreiter für „gnadenloses“ Gesamtwerk

„Endsong“ reihte sich bereits nahtlos in diese düstere Stimmung ein. Die Veröffentlichung dieser Single zusammen mit „Alone“ gibt den Fans einen ersten Einblick in das neue Album, das Smith als „gnadenlos“ und „schwer“ beschreibt. Eigentlich war bereits 2019 die Rede von dieser LP, aber die Arbeit daran zog sich über mehrere Jahre hin, was laut Smith verschiedene persönliche und kreative Gründe hatte. Er bedauere aber wohl rückblickend, das Projekt zu früh angekündigt zu haben.

Smith äußerte in einem Interview gegenüber „NME“, dass er ursprünglich die Vision hatte, zwei Platten zu veröffentlichen – eine fröhlich und eine düster. Doch nun scheint der Fokus auf der melancholischen und schwermütigen Seite zu liegen. „Das erste Album ist das düsterste, was wir je gemacht haben“, so der Cure-Frontmann. Ein weiteres, eher optimistisches Werk sowie ein Solo-Projekt seien angeblich ebenfalls in Arbeit, wobei letzteres wohl erst im nächsten Jahr erscheinen wird.