The Cure feiern mit vielen anderen Bands ihr 40. Jubiläum im Hyde Park

Im kommenden Jahr feiern The Cure das 40. Jubiläum ihrer Debüt-Single „Killing An Arab“, es war der Auftakt ihrer Weltkarriere. Nun hat die Band verkündet, wie sie das zelebrieren wird: Für den 07. Juli 2018 haben sie ein Konzert im Hyde Park angekündigt. Es ist bislang der einzige für das kommende Jahr bestätigte Live-Termin von Robert Smith und Kollegen.

The Cure spielen im Rahmen des „British Summer Time“-Festivals

Beim Gig werden außerdem Interpol, Goldfrapp, Editors, Ride, Slowdive und The Twilight Sad auftreten. Die Show von The Cure wird im Rahmen des „British Summer Time"-Festivals stattfinden. Bruno Mars, Roger Waters, Michale Buble und Eric Clapton sind dafür bislang als weitere Headliner bestätigt.

Der Pre-Sale hat am Dienstag (12.12) begonnen. Am Freitag, 15.12. um 9:00 Uhr gehen die Tickets in den regulären Verkauf. Hier können Sie Tickets kaufen!