The Cure kurbeln Gitarrenverkäufe durch Glastonbury-Gig an

Die Band um Robert Smith spielte ihre erste Show beim Vivid Live Festival in Sydney und lieferte ein gelungenes „Disintegration“-Set ab – dazu gab es noch ein paar seltene B-Seiten auf der Liste.

