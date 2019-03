The Cure: Neues Album ist endlich fertig (hat auch nur 10 Jahre gedauert)

Robert Smith & Co. geben anlässlich ihres 30. Jubiläums zu „Disintegration“ Konzerte beim Vivid Live Festival in Australien

The Cure werden im Mai ihr Album „Disintegration“ von 1989 beim Vivid Live Festival im Sydney Opera House spielen. Die britische Rockband um Sänger Robert Smith feiert ihr richtungsweisendes achtes Album mit einer Live-Show zum 30-jährigen Jubiläum mit der Weltpremiere in Australien. „Disintegration“ erreichte Platz 3 der UK-Album-Charts, die bis dahin höchste Chartplatzierung der Band. Darauf enthalten sind Songs wie „Lullaby“, „Lovesong“ oder „Pictures of You“, die der Band endlich Erfolg auch in den USA brachten. „Unvergessliche Momente“ Das wird das zweite Mal sein, dass The Cure beim „Vivid Live“ nach den „Reflections“-Shows von 2011, spielen, bei denen die Band ihre…