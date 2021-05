Der Rolling-Stones-Gitarrist Ronnie Wood macht kein Geheimnis daraus, dass er jahrelang wilde Parties mit extremen Drogenexzessen feierte. Doch wie er in der Dokumentation „Ronnie Wood – Somebody Up There Likes Me“ berichtet, habe er seine Drogenkarriere irgendwann an den Nagel gehängt und sei bis heute clean.

Mit diesem Hintergrund wird der 73-Jährige nun der neue Botschafter von „Turn Up For Recovery“ – eine gemeinnützige Bewegung, die Menschen auf ihrem Weg aus der Alkohol- und Drogenabhängigkeit unterstützt.

In einer offiziellen Erklärung teilte Wood via Twitter mit: „Ihre Mission liegt mir sehr am Herzen und ich fühle mich sehr geehrt, Botschafter dieser brillanten Organisation zu werden.“ Zudem hoffe er, „Menschen durch Musik zusammenzubringen, um die Genesung von Süchtigen, ihren Freunden und ihrer Familie zu unterstützen. Ein Teil davon zu werden, ist meine Art, etwas zurückzugeben, da ich für all die Fürsorge und Unterstützung, die ich auf meinem Weg bei meiner Genesung erhalten habe, so dankbar bin.“

I am proud to announce that I am now an ambassador for @turnup4recovery. Their mission is a subject very close to my heart and I am so honoured to become an ambassador for this brilliant organisation. 1/2 pic.twitter.com/PQ1aIb11CE — Ronnie Wood (@ronniewood) May 5, 2021

„Turn Up For Recovery“ von Melia Clapton gegründet

„Turn Up For Recovery“ wurde 2019 von Melia Clapton – der Frau von Eric Clapton – gegründet und soll nach eigener Definition insbesondere „das Bewusstsein für eine auf Abstinenz basierende Genesung schärfen, das Stigma der Sucht bekämpfen und die Behandlung für Menschen mit Alkohol- und Drogenabhängigkeit erschwinglich machen.“