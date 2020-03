The Killers: Neues Album „Imploding The Mirage“ – Single mit Lindsey Buckingham

Nach seiner Notoperation am offenen Herzen kehrt Lindsey Buckingham wieder auf die Bühne zurück. Im April und Mai wird der ehemalige Gitarrist von Fleetwood Mac eine kleine Tour spielen.

Nachdem Lindsey Buckingham sich 2019 einer Notoperation am offenen Herzen unterziehen musste, kehrt er 2020 für eine kleine Tour zurück auf die Bühne. Der Gitarrist lag vor seiner OP im Streit mit den Kollegen von Fleetwood Mac – und ist auch kein Teil der Band mehr. Es gab Bedenken, dass der Eingriff an Buckinghams Herzen seine Stimme und auch sein Leben als Musiker nachhaltig beeinträchtigen könnte. Umso erfreulicher ist es, dass Buckingham scheinbar soweit bei Kräften zu sein scheint, dass er eine kurze Tour absolvieren kann. Ende April wird er in Las Vegas seine erste Show spielen und dann bis…