„The Masked Singer“ bekommt neuen Sendeplatz

Die Spekulationen haben vorerst ein Ende: Billie Eilish soll ihr neues Album noch diesen Sommer veröffentlichen

Am 20. April postete Billie Eilish bereits ein Foto auf ihrem Instagram-Account, das eine neue Veröffentlichung versprach. Darunter schrieb sie kryptisch „things are comingggg“. View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish) Plakatwände in den USA: „Album Out July 30“ Die Nachricht wurde noch nicht offiziell verkündet, aber in verschiedenen Städten tauchten nun bereits Plakatwände auf. Darauf zu lesen: „Album erscheint am 30. Juli“. Eine Quelle habe die Nachricht gegenüber „Variety“ bestätigt. billie eilish - happier than ever - 30 july pic.twitter.com/L9CSfyiwyf — kelson comentando bbb (@kelsucker) April 27, 2021 Ob „Happier Than Ever“…