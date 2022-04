The Rolling Stones kündigen Live-Album „Licked Live in NYC“ an

Die Rolling Stones bedienen sich in ihrem Archiv und veröffentlichen ein neues Live-Album. Es trägt den Titel „Licked Live in NYC“ und erscheint am 10. Juni in restaurierter und remasterter Version mit vier unveröffentlichten Stücken, sowie fünf Bonussongs. Das nun auf Platte gepresste Konzert ging im Madison Square Garden vonstatten, wo Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood und Charlie Watts im Januar 2003 anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens gastierten – das erste Mal hatten die Stones 1963 den Big Apple bespielt.

New York, der Gipfel der Welt

Mit den Worten „New York City, top of the world …“ beschloss Mick Jagger vor zwanzig Jahren die energiegeladene Darbietung von „If You Can’t Rock Me“ und erwies der Metropole so Reverenz. Vor allem den Stil betreffend scheint das Publikum der wohl verlockendsten aller Weltstädte etwas hergemacht zu haben: „Es ist toll, euch hier zu sehen, wie schön ihr heute Abend ausseht, so herausgeputzt. Man könnte meinen, ihr seid im Fernsehen oder so“, so der Sänger.

Vier bisher unveröffentlichte Stücke und fünf Bonus-Titel

Die Live-Platte kommt in zahlreichen Versionen daher: Sie wird sowohl als 2CD, DVD+2CD, SD Blu-ray+2CD, sowie 3LP-Edition erscheinen. Die Show war bereits im Jahr 2003 im Rahmen eines HBO-Specials veröffentlicht worden und wird nun nochmal neu aufgelegt – ergänzt um vier bisher unveröffentlichte Stücke: „Start Me Up“, „Tumbling Dice“, „Gimme Shelter“ und „Sympathy for the Devil“. Das Bonus-Material hingegen speist sich aus einem Tourstopp in Amsterdam und Tourproben.

Die Trackliste der DVD und BLU-RAY

1. Intro

2. Street Fighting Man

3. Start Me Up

4. If You Can’t Rock Me

5. Don’t Stop

6. Monkey Man

7. Angie

8. Let It Bleed

9. Midnight Rambler

10. Tumbling Dice

11. Thru And Thru

12. Happy

13. Gimme Shelter

14. You Got Me Rocking

15. Can’t You Hear Me Knocking

16. Honky Tonk Women (mit Sheryl Crow)

17. (I Can’t Get No) Satisfaction

18. It’s Only Rock ’n‘ Roll (But I Like It)

19. When The Whip Comes Down

20. Brown Sugar

21. Sympathy For The Devil

22. Jumpin‘ Jack Flash

Bonus

Live In Amsterdam

1. Star Star

2. I Just Want To Make Love To You

3. Street Fighting Man

Proben

1. Well Well

2. Extreme Western Grip

Empfehlung der Redaktion Mick Jagger: Update zur Europa-Tour der Rolling Stones