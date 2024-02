ROLLING STONE präsentiert: The The 2024 live in Deutschland

Die britische Rockband The The rund um Sänger und Songwriter Matt Johnson ist 2024 auf Welttournee und kommt dabei auch für zwei Konzerte nach Deutschland. Es sind ihre ersten Headliner-Auftritte seit 2018. Im September ist es soweit und Fans dürfen sich über je einen Gig in Berlin und Köln freuen. Alle Infos zur Tour, die von ROLLING STONE präsentiert wird, gibt es hier.

Johnson, Eric Schermerhorn und Brian MacLeod haben sich für das Jahr eine ganze Menge vorgenommen. Anfang Oktober 2023 haben sie ihre „Ensouled“-Reise angekündigt und fügen seitdem immer mehr Daten und Orte zu ihrem Tournee-Plan hinzu. Bisher stehen Großbritannien, Dänemark, Belgien, die Niederlange, Australien, Neuseeland, Norwegen und jetzt auch Deutschland auf der Liste – und mehr sollen schon bald folgen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zum Thema Buyer's Guide: Die Alben von The The und Matt Johnson im Ranking

ROLLING STONE präsentiert: The The live in Deutschland

Die ersten Shows sind für Juni angesetzt, Mitte September landen The The dann in der Bundesrepublik und spielen ihr erstes Konzert am 17. September im Huxleys in Berlin. Einen Tag später stehen sie im Carlswerk Victoria in Köln auf der Bühne. Tickets für die Gigs sind ab Mittwoch, dem 21. Februar, im Vorverkauf. Alle Infos dazu findet ihr hier.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Tour-Daten im Überblick: