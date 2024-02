Mannequin Pussy live 2024

Nachdem Mannequin Pussy bereits eine ausgedehnte Nordamerika-Tour für April und Mai angekündigt haben, folgt jetzt der UK- und Europa-Ableger. In Deutschland wird das Quartett drei Konzerte geben – Berlin, Hamburg und Köln stehen auf dem Plan.

Album Nummer fünf kommt noch vor der Tournee

Mannequin Pussy steht für eine Mischung aus Indie-Rock und Punk, gebündelt zu einer unaufhaltsamen Energie, die sich entladen muss. Marisa Dabice, Maxine Steen, Colins Regisford und Kaleen Reading haben mittlerweile vier Alben mit kathartischen Tracks über schwere Zeiten rausgebracht. Ihre nächste Platte „I Got Heaven“ steht bereits in den Startlöchern und kommt am 1. März. Als Vorgeschmack darauf haben sie bereits vier Singles vorab herausgebracht – ihr aktueller Song „Nothing Like“ ist am 7. Februar mit Musikvideo erschienen.

Musikvideo zu „Nothing Like“

Nach der Veröffentlichung ihres neuen Tonträgers startet dann die internationale „I Got Heaven“-Tour. Nach zwei Monaten in den USA kommen Mannequin Pussy Ende Mai in Europa an. Hier sind die dann bereits am 02. Juni auf dem Maifeld Derby Festival zu sehen, bevor sie etwa eine Woche später, am 11. Juni, ihren ersten deutschen Headliner-Gig in Berlins Cassiopeia starten. Dann geht es Schlag auf Schlag für die vier – einen Tag später stehen sie im Hamburger Molotow auf der Bühne, den Abend darauf im MTC in Köln.

Wer dabei sein will, sollte sich den 9. Februar im Kalender eintragen – dort beginnt der Vorverkauf um 10 Uhr für alle Termine der Tour. Tickets bekommt ihr hier. Wer die Gruppe auf ihrer Reise begleiten wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Mannequin Pussy auf Tour 2024: Termine