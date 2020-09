„The Walking Dead“ endet mit Staffel 11

Wenn er die Möglichkeit hätte, würde er die Rolle noch einmal spielen, sagte Schauspieler Chandler Riggs in einem Gespräch.

In einem Instagram-Interview hat der „Walking Dead“-Star Chandler Riggs eine mögliche Rückkehr seines Serien-Charakters Carl Grimes in Aussicht gestellt. Als ein Fan den US-Schauspieler fragte, ob er sich vorstellen könne, seine Rolle erneut zu spielen, antwortete dieser: „Absolut. Es hat sehr viel Spaß gemacht.“ Riggs verließ die Serie in Staffel 8, weil sein Charakter getötet wurde. Rückkehr in Spin-Off von „The Walking Dead“ möglich Der 21-Jährige könnte als Carl Grimes allerdings in einem möglichen Spin-Off oder in einer Fortsetzung zurückkehren. Aber da seine Rolle bereits tot ist, müsste die Fortsetzung dann als Prequel erfolgen, also in der Erzählung zeitlich weiter…