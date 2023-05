Es kann niemals eine Welt ohne Tina Turner geben

Tine Turner hat nicht nur das größte Comeback der Musikgeschichte hingelegt – sie hat auch das Konzept des Comebacks, wie wir es kennen, erst erfunden. Sie wurde mit 44 Jahren ein Solo-Superstar. So etwas gibt es einfach nicht mehr. So alt sind Brandy, Usher, Adam Levine, Lance Bass und John Legend jetzt. In diesem Alter stand Tina Turner noch ganz am Anfang.

Empfehlung der Redaktion Zum Tod von Tina Turner: Eine Jahrhundert-Ikone weiblicher Selbstermächtigung

Turner, die am Mittwoch (23. Mai) im Alter von 83 Jahren starb, trug die ganze Geschichte der amerikanischen Musik in ihrer Stimme, denn sie war in vielerlei Hinsicht diese Geschichte, aber sie war auch viel mehr. Sie war Anna Mae Bullock aus Nutbush, Tennessee, Tochter von Farmpächtern, die sich ihren Weg in den Chitlin Circuit und wieder zurück erkämpfte. Sie war noch ein Kind, als sie berühmt wurde, als eine Hälfte von Ike & Tina Turner.

Ihre tiefe Country-Stimme und seine Gitarre bildeten in den 50er-Jahren in Hits wie „It’s Gonna Work Out Fine“ und „I Idolize You“ immer eine starke Kombination. „Die Emotionen, die ich zum Ausdruck brachte, waren echt, weil ich diese Gefühle lebte“, schrieb sie 2019 in einem Essay im ROLLING STONE. „Selbst ‚Private Dancer‘ – das scheinbar von Prostitution handelt, aber auch von Wünschen, Hoffnungen und Träumen – erzählt die Geschichte von Frauen wie mir, die in traurigen Situationen gefangen sind und irgendwie einen Weg finden, weiterzumachen.“

Ihr entscheidender Hit war „What’s Love Got To Do With It“, ein Schocker aus dem Sommer 1984. Der Song ist so bekannt geworden, dass man leicht übersieht, wie er das Publikum erschütterte, als er im Radio zwischen Madonna, Prince und Cyndi Lauper lief. Anders als alle anderen in ihrem Alter hatte sie kein Interesse daran, als jung durchzugehen. Diese Frau hatte gelebt. Sie hatte mehr harte Zeiten durchgemacht, als man sich als jämmerlicher Smiths-Fan vorstellen kann.

Das Publikum wusste nicht, was sie durchgemacht hatte – sie erzählte diese Geschichten noch nicht. Aber selbst ein Kind konnte die Wut und den Schmerz in ihrer Stimme hören. Sie war eine Großmutter und härter als alle anderen.

In den Sechzigern wurde sie zu einem Ein-Frau-Genre – zu rockig für R&B, zu R&B für Rock, zu kräftig für Girlie-Neuheiten, zu rau in der Stimme für jugendliche Romantik.

Ihre berühmtesten Hits mit Ike („Proud Mary“ und „Nutbush City Limits“) zeigten, welch harten Weg sie bereits hinter sich hatte. Aber ihre nie ganz jugendliche Erscheinung war nur der Auftakt, denn 1984 wurde sie mit „Private Dancer“ wirklich zu Tina Turner. Es war eine ganz neue Art von Blockbuster, der die Grenzen zwischen den Generationen, Rassen, Kulturen und der Musik überwand. Sie war der erste Rockstar, der eine große Sache daraus machte, eine Großmutter zu sein. Viele Stars hatten den Anspruch erhoben, die Queen of Rock & Roll zu sein, aber nach „Private Dancer“ kam niemand mehr in Sichtweite dieser Krone.

Sie hatte ein neues Publikum von Fans aus den Achtzigern, aber kaum einer von ihnen kannte etwas von der Musik, die sie mit ihrem Ex-Mann gemacht hatte. Für sie war Tina Turner die Gegenwart. Weder die Sängerin noch ihre Zuhörer wollten sich an ihre Vergangenheit erinnern. „Rhythm and Blues blieb für mich immer ein bisschen ein Wermutstropfen“, sagte sie. Sie konnte es nicht ertragen, wenn die Presse das Wort „Opfer“ benutzte. Sie hatte zu rocken.

Tina Turner hat ihre eigene Lebensgeschichte zum Stoff ihrer Songs gemacht

Tina hat ihre Lebensgeschichte oft erzählt – in Interviews, in ihren Büchern (das wichtigste ist die 2019 erschienene Autobiographie „My Love Story“), in dem Broadway-Musical „Tina“ und in dem Biopic „What’s Love Got To Do With It“. Die Geschichte dreht sich um ihre Flucht vor und ihren Triumph über ihre missbräuchliche Ehe. Aber die kulturelle Bedeutung von Turners Erzählung wird immer noch unterschätzt. So seltsam es heute erscheinen mag, sie war der erste Superstar, der laut über häusliche Gewalt sprach, der darauf bestand, dass sie Teil ihrer Geschichte ist, und sie nicht beschönigte oder sich zierte. Bis sie auftauchte, gehörte die Redewendung „häusliche Gewalt“ nicht einmal zum Sprachgebrauch. „Ich bewundere ihr Überleben als misshandelte Ehefrau“, sagte Gloria Steinem im Dezember 1984 dem ROLLING STONE. „Dass jemand Bekanntes darüber spricht, hilft.“

Die Heldenverehrung für Tina Turner ist praktisch eine ganze Industrie, und doch unterschätzen wir immer noch, was sie getan hat und auf wie viele interne Ressourcen sie zurückgreifen musste, um es zu schaffen, und das in einer Zeit, in der es keine Präzedenzfälle oder Protokolle gab. Sie bekommt immer noch nicht genug Anerkennung dafür, aber es ist nicht die Art von Anerkennung, die sie wirklich wollte. Ein Teil ihrer Größe besteht darin, dass sie sich weigerte, die professionelle Überlebende zu sein, die die Medien von ihr erwarteten. Sie brauchte keinen weiteren Helden.

Sie verkörperte die Geschichte des Rock, wenn es überhaupt eine gab. Nur drei Monate nach Abbey Road sang sie ihr wildes „Come Together“, dem sie mehr Sex und Schrecken einhauchte, als sich selbst John Lennon hätte vorstellen können. Viele Jahre und mehrere Leben später stand sie 1986 mit Paul McCartney auf der Bühne, als er „Get Back“ zum ersten Mal seit dem Rooftop Concert live sang. Es ist eine hochkarätige Wohltätigkeitsveranstaltung mit Elton John, Eric Clapton, Mark Knopfler, usw. Ja, natürlich ist Phil Collins am Schlagzeug dabei.

Tina singt die Strophe über Sweet Loretta, ein amerikanisches Mädchen, das seine Heimat verlässt und nicht mehr zurückkehren kann. Sie ist die einzige schwarze Künstlerin hier, fast die einzige Amerikanerin, definitiv die einzige Frau. Sie hat Lorettas Geschichte erlebt, bevor Paul den Song geschrieben hat. Der Jam geht weiter, aber nach Tina geht niemand mehr an das Mikrofon. Sie hat soeben die unnahbarsten Männer der Welt zum Schweigen gebracht. Sie ist die Erwachsene auf dieser Bühne. Jeder andere Rockstar hier ist ein Kind.

Januar, 1975: Ann-Margret Olsson, ein TV-Varieté, aus den goldenen Tagen der TV-Varietés. Ann-Margret stellt Tina als ihre beste Freundin vor. Sie singen im Duett „Nutbush City Limits“, Tinas Lebensgeschichte, und dann „Honky Tonk Women“, eine Ode der Rolling Stones an die Memphis Queens. (Ann-Margret schreit die Zeile „He blew my nose and then he blew my mind!“) Dann stoßen sie an zu – was sonst? – „Proud Mary“.

Was könnte ein amerikanischeres Duett sein? Ann-Margret, das schwedische Sing- und Tanzmädchen, Star aus „Kitten With A Whip“, die Hollywood-Bombe, die in Viva Las Vegas mit Elvis die Hüften schwang. Tina Turner, die Tochter eines Farmpächters aus Nutbush, Tennessee. Sie lernten sich bei den Dreharbeiten zu der Rockoper „Tommy“ von The Who kennen (Tina spielt darin die Zigeunerkönigin, die Acid symbolisiert; Ann-Margret wird in Baked Beans ertränkt – die Zeiten waren hart für Rock & Roll-Queens im Jahr 1975.)

Aber hier singen sie über die Fahrt auf den Dampfschiffen des Mississippi River. Sie lachen so sehr, während sie tanzen, dass sie fast umfallen. Keiner von ihnen gehört wirklich auf ein Dampfschiff, und auch nicht der Typ, der den Song geschrieben hat, ein weißer Vorstadtjunge aus El Cerrito namens John Fogerty. Er hat nie einen Fuß in den Bayou gesetzt, aber er wurde eingezogen, hat seine Zeit abgesessen und sich mit Creedence Clearwater Revival in die Bar-Band-Szene zurückgearbeitet. Dieser Song ist eine Fantasie, aber alle drei haben einen langen Weg zurückgelegt, um hierher zu gelangen, und der Song ist ein großzügiger Fluss, der sie alle trägt. „Seid ihr auf einem Flussboot?“ fragt Ann-Margret. „So etwas hat es seit 75 Jahren nicht mehr gegeben!“ Tina lacht, „Ich trage meine Achtziger gut!“

Tina hatte bereits in den Sechzigern einen Hit mit „Proud Mary“, aber 1975 ahnt sie noch nicht, was dieser Song in den kommenden Jahren für sie bedeuten wird. Sie wird „Proud Mary“ in eine feministische Rockhymne verwandeln, die für all die unsägliche (und unausgesprochene) Gewalt steht, der sie entkommt, und für ihre Entschlossenheit, ihre eigene Geschichte zu behaupten.

Die verhängnisvolle Ehe mit Ike Turner

Aber in dem Moment ist sie noch in ihrer Ehe mit Ike gefangen. In weniger als einem Jahr, am vierten Juli, wird sie ihn endgültig verlassen. Sie hat nichts weiter als 36 Cent, eine Tankstellenkreditkarte und den blutbefleckten weißen Anzug auf dem Rücken. Ann-Margret nimmt sie bei sich auf und bringt sie mit dem Designer Bob Mackie und einem Scheidungsanwalt zusammen.

Aber im Moment sind es nur Ann-Margret und Tina, die auf einer Fernsehkulisse in London singen. Sie können nicht aufhören, hysterisch zu lachen. Zwei Frauen, die sich an einem öffentlichen Ort einen seltsam privaten Scherz erlauben. Das große Rad dreht sich weiter.

Nachdem sie Ike entkommen war, wurde Tina von der gesamten Musikbranche abgeschrieben. Sie war eine schwarze Frau in ihren Vierzigern. Es war Zeit für die Oldies. Aber sie entdeckte, dass es in den Achtzigern eine aufstrebende Generation von New-Wave-Kids gab, vor allem in Großbritannien, und die vergötterten Tina Turner. 1982 nahm sie ein Duett mit Martyn Ware und Ian Craig Marsh von Heaven 17 auf, deren Nebenprojekt B.E.F., die British Electric Foundation. Sie war schockiert, dass diese Kids sie nicht als abgehalftert ansahen. Sie sahen in ihr eine lebendige, relevante Legende in ihrer Blütezeit. Wie sie in „My Love Story“ schreibt, dachte Martyn, der praktisch ein Junge war, wenn auch ein sehr talentierter, zufällig, dass diese Sängerin mittleren Alters eine große Zukunft hatte.

Tina sang „Ball of Confusion“ mit ihnen, in einem einzigen Take. Zu ihrem Erstaunen wurde der Song auf einem brandneuen Kabelsender ausgestrahlt, auf den die Kids scharf waren. MTV hatte ein landesweites Publikum und eine Playlist voller unkonventioneller Black Rocker, die nicht ins Radio passten: Prince, Grace Jones, Joan Armatrading, Peter Tosh, Bob Marley. „Ball of Confusion“ machte sie zu einem MTV-Star, auch wenn das amerikanische Radio sie nicht anfassen wollte. Sie nahm eine weitere Single und ein Video mit Martyn Ware auf, ein Remake von Al Greens „Let’s Stay Together“, ein noch größerer Hit.

Das führte zu dem Abend, der ihr Leben veränderte, im Januar 1983 in New York City. David Bowie aß mit seinem neuen Plattenlabel zu Abend, kurz bevor „Let’s Dance“ herauskam, und ließ sich bewirten, aber er teilte ihnen mit, dass er Pläne für den Abend hatte: Er wollte Tina Turner live sehen. Er würde nicht im Traum daran denken, sie zu verpassen. Er schleppte alle mit sich. Ihr Manager Roger Davies erhielt in letzter Minute einen Anruf und fragte nach 63 Plätzen auf der Gästeliste. „Mein Aschenputtel-Moment“, nennt sie es in ihrem Buch. „Diese Nacht im Ritz war das Äquivalent zu einem Ballbesuch (ohne den Teil mit dem Märchenprinzen), denn sie hat mein Leben dramatisch verändert.“

Nach der Show feierte sie die ganze Nacht mit Bowie, Keith Richards und Ron Wood, saß um das Hotelklavier herum, sang Motown-Klassiker und trank Dom Perignon. Sie posierten für eines der coolsten Rockfotos aller Zeiten: Tina, Keith und Bowie, die alle aus der gleichen Flasche Jack Daniels trinken. Sie war jetzt ein Rockstar, für immer. Ihre Geschichte hatte gerade erst begonnen.

Für die Fans war es lustig, dass sie so sehr auf Rock der alten Schule stand, aber sie würzte ihr Live-Set mit „Legs“ von ZZ Top (die sie definitiv hatte) und „Addicted to Love“ von Robert Palmer (was sie nicht war). Bei Live Aid sang sie im Duett mit Mick Jagger den Song „It’s Only Rock & Roll But I Like It“. Aber sie war ihrer Zeit wirklich voraus. Das Konzept des „Classic Rock“ gab es noch nicht. (Erst seit 1986 gibt es dieses Radioformat.) Die Rockkultur war noch so sehr auf den Mythos von Jugend und Neuheit fixiert, dass ihr Siebziger-Jahre-Retro-Konzept seiner Zeit gewissermaßen voraus war. Eine unterschätzte Innovation von Tina: die schwarze Oma, die den Dad Rock erfand.

Mehr zu Tina Turner

Turner und Bowie hatten immer eine der liebenswertesten Rockstar-Freundschaften – sie brachten immer das Seltsame im anderen hervor. So sangen sie im Duett bei seinem seltsamen Pepsi-Werbespot, in dem David als Dr. Frankenstein und Tina als Rockgöttin in seinem Labor auftraten, beide bei „Modern Love“. Außerdem sangen sie 1984 im Duett eine seltsam anrührende Synthie-Reggae-Version von „Tonight“, in der es um ein Liebespaar geht, das durch den Tod getrennt wird, wobei ihre Stimmen in den Zeilen „I will love you till I die/I will see you in the sky/Tonight“ zusammenfließen.

Sie fand ihren festen Wohnsitz in Zürich und wurde Schweizer Staatsbürgerin. In vielerlei Hinsicht war ihr engster beruflicher Zwilling Leonard Cohen, ein Anhänger des Nicheren-Buddhismus. Beide wurden in den dreißiger Jahren geboren, erlebten aber in den achtziger Jahren als Ikonen der Coolness im mittleren Alter auf, nachdem sie jahrzehntelang im Geschäft waren. Sie zeigten allen anderen, wie man anmutig altert, stellten die Risse in ihren Stimmen zur Schau und lebten ihr langes, seltsames Leben im Tower Of Song.

Als ihre Lebensgeschichte in dem Angela-Bassett-Film „What’s Love Got To Do With It“ verfilmt wurde, stahl sie am Ende mit „Proud Mary“ allen die Show. Aber sie konnte sich nicht dazu durchringen, den Film anzusehen. Im ROLLING STONE schrieb sie: „Ich habe ‚What’s Love Got to Do With It‘ nie gesehen, weil ich damals zu sehr mit diesen schmerzhaften Erinnerungen beschäftigt war und Angst hatte, es würde mich verstören, als würde ich eine Dokumentation sehen.“

Aus demselben Grund sträubte sie sich auch gegen das 2019 erscheinende Broadway-Musical ‚Tina‘: „Ich hatte keine Lust, über die Vergangenheit zu sprechen, weil ich davon schlechte Träume bekam.“ Aber sie liebte das Musical, als sie es mit anderen sah. Sie sagte: „Ich möchte ihnen und allen, die vor einer Herausforderung stehen, sozusagen den Staffelstab weitergeben, damit sie das Theater mit stolzgeschwellter Brust und erhobenem Kinn verlassen, inspiriert von der Überzeugung: ‚Ich kann es schaffen‘.“

Empfehlung der Redaktion Galerie The Queen Of Rock’n’Roll: Extravagante Bilder von Tina Turner The Queen Of Rock’n’Roll: Extravagante Bilder von Tina Turner

Das hat sie wirklich ihr ganzes Leben lang getan. Und deshalb wird Tina Turners Stimme niemals verstummen. Letztendlich ist sie das große Rad, das sich immer weiter dreht.

Dieser Text ist eine Übersetzung eines Textes auf ROLLINGSTONE.com