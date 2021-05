Lindemann: „Live in Moscow“ kommt unzensiert in die Kinos

„Es ist in diesem Lande, glaube ich, jede Diskursfähigkeit verloren gegangen. Das ist eine gewisse Tragik“, so der Moderator.

Moderator Thomas Gottschalk hat die an der Satire-Aktion #allesdichtmachen beteiligten Schauspielerinnen und Schauspieler in Schutz genommen. So sagte er in der ARD-Talkshow „maischberger. die woche“: „Das sind alles ernsthafte Menschen. Da gehört Jan Josef dazu“, und weiter: „Dieser Mann wollte das Beste. Der wollte einen Beitrag leisten, dass die Dinge besser werden.“ Gleichwohl habe sich Tatort-Darsteller Liefers etwas von anderen Menschen einreden lassen, „was nicht verständlich war“, so der Entertainer. Gottschalk: „jede Diskursfähigkeit verloren gegangen“ Der ehemalige „Wetten Dass..?“-Moderator charakterisierte die Aktion als „Aufschrei“, dem eine nicht verstandene Ironie zu Grunde liege. Für Gottschalk ist die Kunstaktion zudem ein gutes…