Dolly Parton: Ihr Bruder David stirbt mit 82 Jahren

Der ältere Bruder von Dolly Parton, David Wilburn Parton, ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Das teilte die Schwester der 78-jährigen Countrymusik-Ikone, Stella Parton, am Wochenende über ihre Social-Media-Kanäle mit. Sie gab keine Todesursache bekannt.

„Mein Bruder David ist heute Morgen friedlich verstorben“, schrieb sie auf der Plattform X. „Es ist nie leicht, sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden. Doch nun er seine Engelsflügel bekommen und ist jetzt in Frieden.“

Die Farmer-Familie Parton aus dem ländlich geprägten Sevier County im Bundesstaat Tennessee hatte 12 Kinder. Ein entbehrungsreiches Leben in der Nachkriegs-Zeit, das aber auch geprägt war vom gemeinsamen Musizieren. Eines der Kinder war Dolly Rebecca Parton, die bereits mit sechs Jahren in der örtlichen Kirche auftrat.

In ihrer Biografie „My Life & Other Unfinished Business” erinnert sie sich an David, der sie später auch auf Tourneen nach Europa begleitete. „Er ist in seinem Verhalten meinem Vater sehr ähnlich, ein sehr ruhiger, intelligenter Mann. Er singt bei uns mit, aber von allen Jungs interessiert er sich am wenigsten für Musik.“ Unter dem Titel „Smoky Mountain DNA“ hatte Parton eine Compilation mit Familien-Songs veröffentlicht, allerdings mit ihren Onkels, Tanten, Nicht und Neffen.

„Er hat mich immer bei meinen Träumen unterstützt“

„David (dagegen) kann gut mit Zahlen umgehen und ist ein Organisationstalent. Er hat jahrelang eine wichtige Rolle in einer großen Baufirma gespielt… Er hat mich immer bei meinen Träumen unterstützt. Er liebt die Lieder, die ich schreibe und singe. Und es wärmt mir das Herz, wenn ich weiß, dass sein Pickup voll ist mit meinen Audio-Kassetten.“ Sie selbst hat sich bislang zu diesem Todesfall noch nicht geäußert,

Schwester Stella (75), ebenfalls erfolgreiche Musikerin, sagte in einer weiteren Botschaft auf Facebook: „Es ist nie leicht, einen geliebten Menschen zu verlieren.“ Auf Threads ergänzt sie: „Er hat endlich seine Engelsflügel bekommen. Ruhe in Frieden, liebe Seele. Ich werde dich für immer lieben.“

In einem Nachruf in den Lokalmedien-Medien heißt es, dass David Parton in seinem Zuhause in White Pine, Tennessee, verstorben sei. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Für die große Parton-Familie ist es bereits der dritte Todesfall in den letzten Jahren. Randy Parton verstarb 2021 im Alter von 67 Jahren an Krebs, 2018 erlag Dolly-Bruder Floyd mit nur 61 Jahren einer schweren Krankheit. Die Beisetzung von David soll am morgigen kommenden Dienstag (19. November) in der Leadvale Baptist Church in White Pine im Kreis der Familie stattfindet.