Kriegt der „latexüberzogene“ Tom Hanks die „Goldene Himbeere“? Hier die Liste aller Nominierten

Am morgigen Dienstag, 24. Januar, gibt die Filmakademie in Hollywood die Oscar-Nominierungen bekannt. Ebenfalls bekannt gegeben werden traditionell einen Tag vorher, dieses Jahr am heutigen Montag (23. Januar), die Nominierungen für die „Goldene Himbeere“. Dieser Preis wird seit mittlerweile 43 Jahren für die jeweils schlechteste Leistung des Filmjahres vergeben.

Verliehen wird der Negativ-Preis, auch „Razzie“ (für Englisch: Raspberry) genannt, am Vorabend der Oscar-Verleihung, also am 11. März. Welche Filme 2023 am meisten nominiert wurden, welche Schauspieler*innen sich die „Ehre“ erweisen dürfen, welche Regisseure genannt sind – das gibt es hier nachzulesen.

Aktuell Nominierte für den 43. Razzie-Award

Auf der Website des Preises steht nun, wer nominiert ist. So findet sich dort mit gleich acht Nominierungen der Film „Blonde“: Ein Biopic über Marilyn Monroe. Wie auf der Razzie-Website nachzulesen, ist der Film auch für das „schlechteste Drehbuch“ und die „schlechteste Regie“ nominiert, beide von Andrew Dominik, „dessen Arbeit hier mehr über ihn als über sein Thema aussagt“.

Dem schlechten Beispiel folgt „Good Mourning“, eine „lachfreie Kifferkomödie“.

Der vielleicht am meisten verspottete Film des Jahres, „Morbius“ (mit dem als „schlechtester Schauspieler“ nominierten Jared Leto in der Titelrolle), erhielt fünf Nominierungen.

Tom Hanks sieht sehr speziell aus

Disneys Neuverfilmung von „Pinocchio“ scheint es in sechs Kategorien geschafft zu haben, die Razzie-Wähler zu überzeugen. Antiheld in den Augen des Razzie-Kommittees: Hauptdarsteller Tom Hanks.

Für den schlechtesten Nebendarsteller ist wieder Tom Hanks im Rennen, für seine „latexüberzogene, lächerlich akzentuierte Darstellung des Oberst Tom Parker in dem ansonsten von der Kritik hochgelobten ‚Elvis‘“, wie die Himbeer-Seite schreibt. „Latexüberzogen“ deshalb, weil er für die Rolle des zwielichtigen Managers von Elvis (gespielt von Austin Butler) einiges an Maske ins Gesicht geschustert bekam, um etwas fülliger auszusehen.

Die vollständige Liste der Nominierten

Schlechtetester Film

Blonde

Disney’s Pinocchio

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

Schlechtester Schauspieler

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) Good Mourning

Pete Davidson (Voice Only) Marmaduke

Tom Hanks (Als Gepetto) Disney’s Pinocchio

Jared Leto / Morbius

Sylvester Stallone / Samaritan

Schlechteste Schauspielerin

Ryan Kiera Armstrong / Firestarter

Bryce Dallas Howard / Jurassic Park: Dominion

Diane Keaton / Mack & Rita

Kaya Scodelario / The King’s Daughter

Alicia Silverstone / The Requin

Schlechtestes Remake/Abklatsch/Sequel

Blonde

Beide 365 Days Sequels: 365 Days: This Day & The Next 365 Days

Disney’s Pinocchio

Firestarter

Jurassic World: Dominion

Schlimmste Nebendarstellerin

Adria Arjona / Morbius

Lorraine Bracco (Voice Only) Disney’s Pinocchi

Penelope Cruz / The 355

Bingbing Fan / The 355 & The King’s Daughter

Mira Sorvino / Lamborghini: The Man Behind the Legend

Schlimmster Nebendarsteller

Pete Davidson (Cameo Role) Good Mourning

Tom Hanks / Elvis

Xavier Samuel / Blonde

Mod Sun / Good Mourning

Evan Williams / Blonde

Schlechtestes Film-Couple

Colson Baker (auch bekannt als Machine Gun Kelly) & Mod Sun / Good Mourning

Beide realen Charaktere in der trügerischen Schlafzimmer-Szene im Weißen Haus /Blonde

Tom Hanks und sein latexbeschmiertes Gesicht (und sein lächerlicher Akzent) / Elvis

Andrew Dominik und seine Probleme mit Frauen / Blond

Beide 365 Days Sequels (beide veröffentlicht 2022)

Schlechtester Regisseur

Judd Apatow / The Bubble

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun / Good Mourning

Andrew Dominik / Blonde

Daniel Espinosa / Morbius

Robert Zemeckis / Disney’s Pinocchio

Schlimmstes Drehbuch

Blonde / Drehbuch von Andrew Dominik, Adaption des „Bio-Romans“ von Joyce Carol Oates

Disney’s Pinocchio / Drehbuch von Robert Zemeckis & Chris Weitz

(Nicht autorisiert durch den Nachlass von Carlo Collodi)

(Nicht autorisiert durch den Nachlass von Carlo Collodi) Good Mourning / „Geschrieben“ von Machine Gun Kelly & Mod Sun

Jurassic World: Dominion / Drehbuch von Emily Carmichael

& Colin Trevorrow, Geschichte von Treverrow & Derek Connolly

& Colin Trevorrow, Geschichte von Treverrow & Derek Connolly Morbius / Geschichte und Drehbuch von Matt Sazama & Burk Sharpless

