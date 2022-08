Tommy Lee packt aus und postet Nacktfoto auf Instagram und Twitter

Wie alle wissen, bietet das Internet eine Bandbreite des Bizarren. Man findet radikale Schwurbler, selbstverliebte Influencer – oder die Genitalien des Schlagzeugers von Mötley Crüe. Tommy Lee lud nämlich ein Nacktfoto auf Twitter, Facebook und Instagram hoch. Das Bild ist nur noch auf Twitter zu sehen, aber das Internet vergisst bekanntlich nie.

Lee scheint sich auf dem Bild im Badezimmer zu befinden. Der Schlagzeuger ist komplett nackt, geschmückt nur mit einer Halskette. Für ihn anscheinend der perfekte Zeitpunkt ein Nacktfoto hochzuladen. „Ooooopppsss“, schrieb er noch selbstironisch zu seinem Beitrag. Seine Frau Britanny Furlan schien auf jeden Fall nicht eingeweiht gewesen zu sein und kommentierte: „Oh mein Gott“. Hier eine zensierte Version.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RICKDICK™ (@rickdick__)

Nach etwa vier Stunden wurde das Bild auf Facebook und Instagram gelöscht. Ob Meta dahinter steht oder Tommy Lee selbst, ist unklar. Online war aber die größte Frage: „Warum, Tommy?“. Die Twitter-User mussten die Geschichte erst einmal emotional aufarbeiten.

tommy lee’s dick is so not the first thing i wanted to see in the morning 😭 — tammy (@duffsvelvet) August 11, 2022

Every single day I check Tommy Lee’s Twitter feed on the off chance he’s posted a photo of his enormous hog. Well today it has finally paid off 😎 — Drew Bensley (@DrewBensley) August 11, 2022

following tommy lee on instagram is interesting enough but i-

sigh.

that was traumatizing.

how is it still up 😭 pic.twitter.com/B67TLfhhEw — ☆kaisen (@kaiheartseb) August 11, 2022