Trump holt endlich illegal abgeschobenen Mann zurück – um ihn anzuklagen

Es sind fast zwei Monate vergangen, seit der Oberste Gerichtshof Donald Trump anordnete, Kilmar Abrego Garcia zurückzuholen. Einen Mann aus Maryland, den seine Regierung illegal ins berüchtigte Gefängnissystem von El Salvador abgeschoben hatte.

Administration ignorierte Gerichtsentscheidungen zunächst

Am Freitag kam die Trump-Regierung dieser Anweisung schließlich nach. Und brachte Abrego Garcia in die Vereinigten Staaten zurück. Gleichzeitig veröffentlichte sie eine Anklageschrift einer Grand Jury gegen ihn in Tennessee, datiert auf den 21. Mai. In der er wegen „Schleusung von Ausländern und Verschwörung zur Schleusung von Ausländern“ angeklagt wird.

Abrego Garcia war einer von Hunderten von Einwanderern, die die Regierung im März ohne ordentliches Verfahren nach El Salvador abschob. Entgegen einer gerichtlichen Anordnung. Anders als viele dieser Einwanderer stammt Abrego Garcia ursprünglich aus El Salvador. Allerdings war ihm zuvor ein „Abschiebeschutz“ gewährt worden, der seine Abschiebung nach El Salvador ausdrücklich untersagte. Weshalb der Oberste Gerichtshof seine Abschiebung als „illegal“ einstufte.

Vor der Ankündigung am Freitag hatte die Regierung öffentlich die Befolgung der Anordnung des Obersten Gerichtshofs verweigert. Ebenso wie die Anordnungen eines Bezirksgerichts in Maryland und des Berufungsgerichts des vierten Bezirks. Führende Trump-Beamte behaupteten, die Regierung werde Abrego Garcia niemals zurückbringen. Und könne es auch nicht. Weil sie ihn in die Obhut einer souveränen Nation, El Salvador, gegeben habe. Dabei zahlt die US-Regierung Millionen Dollar, um Einwanderungshäftlinge unterzubringen.

Interne Kritik an politisch motivierter Strafverfolgung

Diese Haltung scheint sich nun geändert zu haben. Weil die USA Abrego Garcia wegen tatsächlicher Straftaten anklagen. Obwohl Generalstaatsanwältin Pam Bondi, die zu denen gehörte, die versprachen, dass er „niemals zurück in unser Land“ kommen werde, weiter das Märchen aufrechterhielt, dass Trump die Erlaubnis El Salvadors brauche, um Abrego Garcia in die USA zurückzubringen.

„Wir sind Präsident [Nayib] Bukele dankbar, dass er zugestimmt hat, ihn in unser Land zurückzubringen“, sagte Bondi am Freitag vor Reportern. Und fügte hinzu: „Das ist es, was amerikanische Gerechtigkeit bedeutet.“

ABC News berichtete am Freitag, dass Ben Schrader, ein hochrangiger Staatsanwalt im Büro des US-Staatsanwalts für den mittleren Bezirk von Tennessee, wegen der Entscheidung, die Anklage gegen Abrego Garcia zu verfolgen, zurückgetreten sei. Laut Quellen sei „Schraders Rücktritt durch Bedenken ausgelöst worden, dass das Verfahren aus politischen Gründen verfolgt werde.“´

Laut Anklageschrift wirft die Grand Jury Abrego Garcia vor: „(1) Tausende von undokumentierten Ausländern in die Vereinigten Staaten geschleust zu haben. (2) Mitglied und Unterstützer von MS-13 zu sein, einer ausländischen Terrororganisation. (3) zahlreiche MS-13-Bandenmitglieder aus Mittelamerika in die USA und durch die USA transportiert zu haben. (4) seinen Status in MS-13 zum eigenen Vorteil in der Schleusung von Ausländern eingesetzt zu haben. (5) Kinder auf unsichere Weise durch die USA transportiert zu haben, um den Profit zu maximieren. (6) weibliche, undokumentierte Ausländer während des Transports durch die USA missbraucht zu haben. Und (7) mehrfach Waffen und Drogen von Texas nach Maryland geschmuggelt zu haben.“

Verbindung zu tödlichem Schleuserring

Bondi sagte, dass Abrego Garcia „in unserem Land strafrechtlich verfolgt, in unserem Land verurteilt – falls er schuldig gesprochen wird – und nach Verbüßung seiner Strafe [nach El Salvador] zurückgebracht wird.“

Sie erläuterte einige der Vorwürfe in der Anklage. „Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Teil desselben Schleuserrings zu sein, der für den Tod von mehr als 50 Migranten im Jahr 2021 verantwortlich ist, nachdem ein Lastwagen in Mexiko umgestürzt war. Das ist Teil desselben Rings“, sagte Bondi. Und fügte hinzu: „Ein Mitverschwörer behauptet, der Angeklagte habe Nacktfotos und Videos eines Minderjährigen angefordert. Ein weiterer Mitverschwörer behauptet, der Angeklagte habe eine Rolle bei der Ermordung der Mutter eines rivalisierenden Bandenmitglieds gespielt. Diese Tatsachen zeigen, dass Abrego Garcia eine Gefahr für unsere Gemeinschaft ist.“

Auf die Frage am Freitag, ob die Rückführung von Abrego Garcia als Befolgung der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu sehen sei, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche: „Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Stand der Dinge vor der Anklage und danach. Der Grund, warum er zurückgekehrt ist und zurückgebracht wurde, ist der Haftbefehl, der der Regierung von El Salvador vorgelegt wurde.“

Regierung will Verfahren einstellen lassen

Er fügte hinzu: „Ob das die laufende Klage in Maryland gegenstandslos macht, würde ich vermuten. Aber wir wissen es nicht. Das ist heute erst passiert.“

Kurz nach Bondis Pressekonferenz reichten Anwälte des Justizministeriums ein Schreiben beim Gericht in Maryland ein, in dem sie den Richter darüber informierten, dass die Regierung nun ihrer Anordnung zur Rückführung von Abrego Garcia in die USA nachgekommen sei.

„In Anbetracht dieser Entwicklung sollte die einstweilige Verfügung des Gerichts aufgehoben und das zugrunde liegende Verfahren als gegenstandslos eingestellt werden“, schrieben die Anwälte. „Die Beklagten beabsichtigen, formell die Abweisung der Klage der Kläger zu beantragen.“