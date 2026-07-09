USA nehmen Offensivschläge gegen Iran wieder auf – „Waffenstillstand“ gescheitert

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Die Vereinigten Staaten haben ihre Offensivschläge gegen den Iran wieder aufgenommen – die vermeintlichen Friedensverhandlungen zwischen beiden Ländern sind erneut gescheitert.

Am Mittwoch verkündete das U.S. Central Command, dass amerikanische Streitkräfte auf Anweisung von Präsident Donald Trump damit begonnen hätten, „zusätzliche Angriffe gegen den Iran durchzuführen, um dessen Fähigkeit, die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu bedrohen, weiter zu schwächen“.

Die Ankündigung erfolgte am Mittwoch, nur wenige Stunden nachdem der Präsident auf einer NATO-Pressekonferenz behauptet hatte, „einhundertelf“ Raketen seien am Vortag von der „Islamischen Republik Japan“ auf einen amerikanischen Flugzeugträger abgefeuert worden.

Verwechslung mit Folgen

Der Präsident meinte damit offensichtlich den Iran – doch die neue Angriffswelle krönt eine turbulente Phase, in der Trump mit amerikanischen Verbündeten über die Zukunft der NATO aneinandergeriet und den improvisierten Waffenstillstand mit dem Iran kurzerhand für „beendet“ erklärte.

„Ich bin nicht glücklich mit der NATO wegen dem, was sie mit Grönland gemacht haben, und ich bin nicht glücklich mit der NATO, weil sie uns nicht bei dem Hauptsponsor des Terrors helfen wollten – das ist der Iran“, sagte Trump bei einem gemeinsamen Auftritt mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte – um dann einzuräumen, dass er „der Fairness halber“ mit Rutte darüber gar nicht gesprochen habe.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – bei der er ein Abkommen anpries, das der Ukraine endlich die Herstellung von Patriot-Raketen erlauben soll – bezeichnete Trump seinen ukrainischen Amtskollegen als „Präsident Putin“. Genau denselben Fehler hatte einst Ex-Präsident Joe Biden bei derselben Konferenz im Jahr 2024 gemacht, was damals die Kritik befeuerte, sein Alter beeinträchtige seine Regierungsfähigkeit.

NATO als Bühne für Trump

Die NATO ist ein defensives Militärbündnis, das von den westlichen Mächten nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde – in erster Linie, um Einfluss und Reichweite der UdSSR und später Russlands einzudämmen. Sie existiert nicht dazu, den militärischen Launen und Expansionsgelüsten des amerikanischen Präsidenten zu dienen. Dennoch erschien Trump beim diesjährigen Gipfel mit der klaren Erwartung, dass die anderen NATO-Länder sich in der Art und Weise verbeugen und buckeln würden, die er am meisten schätzt.

Der Präsident schwärmte, dass der türkische Machthaber Tayyip Erdoğan ihm beim letzten Treffen „den roten Teppich ausgerollt“ habe. Spanien bezeichnete er als „Zeitverschwendung“.

Spanien sei „ein schrecklicher NATO-Partner. Die machen nicht mit, die zahlen nicht. Sämtlichen Handel mit Spanien abschneiden – einschließlich Besuche […] die sind hoffnungslos, schlechte Menschen.“

Spanien schlägt zurück

Spanien hat die Trump-Administration und ihre Einschüchterungsversuche gegenüber anderen NATO-Mitgliedern offen kritisiert. Tatsächlich hat Spanien seine Beiträge zu den Militäroperationen des Bündnisses in den letzten zwei Jahren erhöht – und Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez betonte, Spanien und die Vereinigten Staaten hätten nach wie vor „sehr, sehr starke Bande, die unabhängig von der ideologischen Ausrichtung der jeweiligen Regierungen Bestand haben“.

Es ist beunruhigend, dass Trump den Iran ähnlich kritisiert wie Spanien. „Für mich ist das vorbei“, sagte Trump, als er am Mittwoch gefragt wurde, ob ein Waffenstillstand noch gelte. „Ich will nichts mehr mit denen zu tun haben; die sind Abschaum.“ Dann ließ er ein paar Bomben fallen, um den Punkt wirklich nach Hause zu bringen.