Whietwashing: Trump knöpft sich Underground Railroad vor

HANDOUT - Die Fotografie, aufgenommen zwischen 1860 und 1875, zeigt die US-amerikanische Sklavereigegnerin, Frauen- und Bürgerechtlerin Harriet Tubman, die vorher selbst Sklavin war. Zum ersten Mal in der Geschichte der USA soll das Porträt einer schwarzen Frau einen Geldschein zieren. Auf der 20-Dollar-Note wird künftig das Gesicht der Fluchthelferin Tubman zu sehen sein, wie das Finanzministerium in Washington am 21.04.2016 mitteilte. Foto: H.B.Lindsley/library of congress/dpa (ACHTUNG: nur zur redaktionellen Verwendung bei Nennung der Quelle «H.B.Lindsley/library of congress/dpa » - zu dpa «Erstmals Porträt von schwarzer Frau auf US-Dollar-Note» vom 21.04.2016 - alternativer Ausschnitt) +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: picture alliance / dpa. picture alliance / dpa. All rights reserved.