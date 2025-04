Trump über Börsencrash: „Manchmal muss man Medizin einnehmen!“

Donald Trump sagte am Sonntag, dass er den Aktienmarkt nach seiner extremen Zollankündigung letzte Woche nicht absichtlich schwächen wolle. Obwohl Trump andeutete, dass es in Ordnung sei, wenn die Amerikaner unter seiner Wirtschaftspolitik leiden.

Im Gespräch mit Reportern in der Air Force One wurde Trump gefragt, ob es ein Maß an Schmerz auf den Märkten gebe, das er nicht zu tolerieren bereit sei. Er nannte diese Frage „so dumm“. Dann sagte er: „Ich will nicht, dass irgendetwas nach abwärts geht. Aber manchmal muss man Medizin nehmen, um etwas zu reparieren.“

Er fügte hinzu, vielleicht etwas optimistischer, dass „es sich irgendwann wieder einrenken wird. Und unser Land wieder solide und stark sein wird“. Diese Botschaft war eine Abkehr von Trump, der einen Link auf Truth Social zu einem Video, in dem behauptet wurde, er habe „den Markt absichtlich zum Absturz gebracht“, geteilt und später erneut geteilt hatte.

„Schwarzer Montag“

Am Mittwochnachmittag kündigte Trump umfassende Zölle an, die die Märkte am Donnerstag und Freitag ins Wanken brachten. Die US-Aktien-Futures stürzten am Sonntagabend erneut ab, als Beobachter vor einem drohenden „Schwarzen Montag“ warnten.

Wie „Rolling Stone“ berichtete , wollte Trump, dass seine Zollankündigung ausdrücklich „große Zahlen“ enthielt. Das konservative American Enterprise Institute sagt, die Art und Weise, wie die Regierung vorgegangen sei, sei völlig falsch gewesen. Ein Rechenfehler, der dazu geführt habe, dass die vorgeschlagenen Zölle viermal höher seien als beabsichtigt.

Trump kündigte viele große Zahlen an. Darunter Zölle von 49 Prozent auf Kambodscha. 48 Prozent auf Laos. 46 Prozent auf Vietnam. 36 Prozent auf Thailand. 34 Prozent auf China. Und 20 Prozent auf die Europäische Union. Nicht einmal Pinguine wurden verschont. Russland jedoch schon.

Brooke Rollins, die Landwirtschaftsministerin von Trump, wurde am Sonntag zu der AEI-Analyse befragt. Sie sagte, die Organisation liege „in diesem Punkt einfach falsch“. Bevor sie zugab, dass sie sie nicht gelesen hatte .

„Schwächt die Wirtschaft ohne Grund“

Zwei Beamte der Trump-Administration sagten am Wochenende gegenüber Rolling Stone, dass sie persönlich die Zollflut zwar als höchst riskant und vielleicht als unkluge Wirtschaftspolitik betrachten. Aber Trump-Beamte, die so denken, versuchen größtenteils nicht, dem Präsidenten davon abzuraten, da sie davon überzeugt sind, dass der Versuch, ihn von dem massiven Handelskrieg abzubringen, derzeit entweder keine Wirkung zeigen würde. Oder Trump dazu veranlassen würde, sich noch mehr einzugraben.

„Abwarten“, sagt ein Beamter.

Andere Quellen, die dem Präsidenten und zwei Großspendern der Republikanischen Partei nahestehen, äußerten sich am Sonntag weiterhin zunehmend besorgt darüber, dass Trumps Engagement für seinen Zollkrieg, auch gegen langjährige Verbündete der USA, nicht nur eine Verhandlungstaktik sei. Und dass der Präsident dabei sei, die amerikanische Wirtschaft ohne triftigen Grund, der über seinen Groll und seine lang anhaltenden Obsessionen hinausgeht, zu schwächen.

„Ich bin noch nicht bereit, an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber ich sage Folgendes: Ich weiß nicht, ob ich mir solche Sorgen darüber machen würde, was mit der Wirtschaft passieren wird, wenn Bernie Sanders Präsident wäre“, sagt ein großer Spender von Trump und der Republikanischen Partei. „So schlimm ist es. Und es bleibt nur sehr wenig Zeit, um die Situation zu beheben. Und das Ruder herumzureißen.“

Trump scheint in diesem Moment – in seinen eigenen Worten und Taten – entschlossen zu sein, das Land geradewegs in weit verbreitete wirtschaftliche Not zu steuern. In der Hoffnung, dass ihm das amerikanische Volk dafür irgendwie danken wird.