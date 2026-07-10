Trump macht Washington zu einem Themenpark für das amerikanische Jahrhundert

Als er vor einem Jahrzehnt erstmals für das Präsidentenamt kandidierte, verwies Donald Trump auf seine einzige nennenswerte Leistung im öffentlichen Dienst: eine Eislaufbahn. Ein Primetime-Video auf Trumps Nominierungsparteitag erzählte die Legende von Wollman Rink am Rand des Central Parks, als handele es sich um die Strände der Normandie – wie Trump es irgendwann satt hatte, die heruntergekommene Bahn aus seinem Panoramabüro zu betrachten, und beschloss, etwas zu unternehmen; wie er das Projekt der Stadt abnahm und in Rekordzeit eine tadellose Eisfläche ablieferte. Na gut, vielleicht konnte Trump nicht erklären, was die nukleare Triade ist – aber er war ein Mann, der wusste, wie man baut. Erste Klasse, immer.

Insofern ist es irgendwie passend, dass das bezeichnendste Symbol von Trumps zweiter Amtszeit der kränklich grüne Reflecting Pool am Fuß des Lincoln Memorial ist – im Grunde nichts anderes als eine lange Eisbahn, die man nicht mal einfrieren muss. Trump beauftragte eine Firma, die schon an einem seiner Golfplätze gearbeitet hatte, mit der Sanierung des Beckens. Der Auftragnehmer installierte provisorische Maschinen, um Algenbildung zu verhindern – doch dann ordnete Trumps Parkbehörde an, die Geräte zu entfernen, weil sie hässlich seien und das Land hier verdammt nochmal eine Geburtstagsparty feiere. Innerhalb weniger Stunden machten sich die Algen breit, dann begannen lange Abschnitte der „amerikanisch-flaggenblauen“ Farbe abzublättern wie Eisberge, und jetzt sieht die Stätte, auf die Martin Luther King Jr. einst blickte, als er seinen Traum von rassischer Einheit beschrieb, aus wie ein verlassener Hotelpool in einem Horrorfilm. Erste Klasse, in der Tat.

Der aufgefrischte Reflecting Pool war nur eines von vielen Projekten, die Trump lose mit dem 250. Jahrestag der Staatsgründung verknüpft hat – obwohl man das Gefühl bekommt, dass sein hektischer Baurausch eher seinem eigenen Jubiläum gilt als unserem. Nachdem er den Ostflügel des Weißen Hauses längst in eine halbpermanente Baustelle verwandelt hat, treibt er nun Pläne für einen vergoldeten Ballsaal voran, der den Rest des Weißen Hauses in den Schatten stellen soll. Ein Stück die Straße hinunter, jenseits des Potomac, gegenüber von Lincoln und einen Steinwurf von Arlington National Cemetery entfernt, plant Trump einen napoleonischen Triumphbogen, höher als das Lincoln Memorial, geschmückt mit finster dreinblickenden, pseudofaschistischen Adlern und Löwen. Laut Maggie Haberman und Jonathan Swan, den Autoren von „Regime Change“, erwog Trump, den Bogen mit einer Nachbildung seiner eigenen erhobenen Faust zu krönen – obwohl selbst Trump wohl erkannte, dass ein aus einem Gebäude ragender Arm etwas ablenkend wirken könnte. Wie ein Kropf.

Statuen, Schilder, Selbstverherrlichung

Unterdessen schreitet der Präsident mit Plänen für einen weitläufigen Heldengarten auf der National Mall voran, der neben zahlreichen Generälen und Gründervätern auch Kulturikonen wie Elvis Presley, Kobe Bryant und den in Kanada geborenen Alex Trebek umfassen soll. Nachdem er das Oval Office bereits mit protzigen Goldakzenten ausgestattet hat – samt einem Schild mit der Aufschrift „the Oval Office“ in verschnörkelter Kursivschrift, die an ein Frühstücksbuffet im Days Inn erinnert –, drängt Trump nun darauf, das graue Eisenhower-Bürogebäude, eines der elegantesten Wahrzeichen der Stadt, in schlichtes Auftragnehmer-Weiß zu streichen. Was Trump nicht umbaut, benennt er um: Sein Name prangt noch immer am Institute of Peace (nachdem ein Richter die Entfernung vom Kennedy Center angeordnet hatte), und sein finsteres Konterfei ziert riesige Banner, die über den Gebäuden mehrerer Bundesbehörden hängen.

Trumps Umgestaltung Washingtons folgt einem unverkennbaren Leitmotiv – abgesehen von seinem eigenen verzweifelten Wettlauf gegen die Sterblichkeit. Trump will, dass die Stadt amerikanische Stärke und Dominanz ausstrahlt, je protziger, desto besser. In seiner ersten Amtszeit war er von den prunkvollen Militärparaden in Paris und Moskau beeindruckt – weshalb er letztes Jahr auf seiner kostspieligen Panzerparade zum eigenen Geburtstag bestand. Für Trump ist ein bescheidenes Washington mit seinen flachen Kalksteingebäuden und stillen Gedenkstätten eine Stadt für Verlierer. Er will eine Hauptstadt, die unsere Siege verkündet und unsere Rivalen einschüchtert. Seine Vision erinnert mich an ein Denkmal, das ich einst in Saddam Husseins Bagdad besuchte – ein massives Tor, umringt von Hunderten Helmen gefallener iranischer Soldaten. (Ich zögere fast, das zu erwähnen, aus Angst, Trump könnte sich davon inspirieren lassen.)

Das alles passt zu Trumps grundlegendem Ansatz in der Weltpolitik, den ich andernorts als „manifeste Männlichkeit“ beschrieben habe. In Trumps architektonischen Entwürfen steckt eine klaffende Unsicherheit – das Bedürfnis, der Welt jene bedürftige, hemdsärmelige Männlichkeit zu demonstrieren, die seine Bewegung zelebriert. In Trumps Washington werden sich selbstbewusst christliche weiße Männer nicht einfach von Einwanderern, Juden und Feministinnen verdrängen lassen; sie nehmen Nahrungsergänzungsmittel und trainieren mit nacktem Oberkörper wie Bobby Kennedy, kippen Bier wie Kash Patel oder prahlen mit ihrer Gnadenlosigkeit wie Pete Hegseth. Wenn Architektur den holzigen Dunst eines Burning-Man-Kreisverkehrs beschwören kann, dann strebt Trump genau das an. Einfach ein Haufen Kerle, die rumstehen und sich als Baumeister fühlen.

Weltmacht im Rückzug

WAS MICH AN TRUMPS PLAN FÜR WASHINGTON AM MEISTEN VERBLÜFFT, ist die schwindelerregende Diskrepanz zu dem, was er tatsächlich überall sonst tut. Während Trump die Hauptstadt als Werbeplakat für ungehemmte, unübertroffene Macht neu erfindet – als Verkörperung von John Kennedys Vision eines Landes, das für eine freie Welt „jeden Preis zahlen“ und „jede Last tragen“ würde –, ist er eifrig damit beschäftigt, diese Last so schnell wie möglich abzuwerfen. Er zieht Soldaten aus Europa ab, macht NATO-Verbündete schlecht und räumt stillschweigend Russland und China Einflusssphären ein – eine rasche Demontage eines Jahrhunderts amerikanischer Außenpolitik. Er hat die Auslandshilfeprogramme zerschlagen, die Amerika jahrzehntelang zur einflussreichsten Kraft in Afrika und Lateinamerika gemacht hatten – und das für vergleichsweise kleines Geld.

Und dann ist da natürlich der Iran, wo Trump stolpernd in einen Krieg hineingeriet und nun kläglich um Frieden bettelt, vor allem weil er die militärischen Opfer, die ein Sieg erfordert hätte, nie ernsthaft in Betracht gezogen hat. Trumps Krieg, das zeichnet sich jetzt ab, wird das iranische Regime stärken, weite Teile seiner prodemokratischen Bewegung verprellen und eine dauerhafte Mautstraße für Öltanker schaffen, die den Mullahs reiche Einnahmen beschert – während diese weiterhin gewaltige Uranvorräte anreichern. Und das alles, während er rücksichtslos die Munitionsreserven des Militärs leert und der Welt die erschöpfbaren Grenzen amerikanischer Macht vor Augen führt. Die grimmigen Löwen und Adler auf Trumps Bogen wären in den „Chroniken von Narnia“ besser aufgehoben als als Wächter in Trumps Situation Room, wo der Präsident kürzlich eine dringende Lagebesprechung zu den Epstein-Akten einberief. Das passendere Symbol dort wäre ein Esel.

Was Trump in Washington errichten will – mit seinem Bogen, seinen Statuen und seinen drohenden Bannern – ist also alles andere als ein Ausdruck seiner globalen Führungsstärke. Er würde die Stadt in einen Freizeitpark verwandeln, der mit Nostalgie handelt: ein Epcot Center für das amerikanische Jahrhundert. Touristen können in einer Simulation amerikanischer Größe schwelgen, während Trump das Original systematisch abtreibt.

Selbstvermarktung statt Staatskunst

Auf einer gewissen Ebene versteht Trump das wohl und tut das, was er am besten kann: die Realität durch Eigenwerbung ersetzen. Es ist durch und durch trumpesk, sich selbst als amerikanischen Kaiser zu verewigen und gleichzeitig das Imperium abzutragen. Aber es stimmt wohl auch, dass Trump schlicht nicht begreift, wovon Kennedy in seiner Antrittsrede sprach – welch erdrückende Last es bedeutete, dieses Versprechen einzulösen, welch enormen Preis es an Menschenleben und Kapital kostete. Es ist eine patriotische Sprache, die Trump, der in seinem ersten Rückkehrjahr als Präsident zwei Milliarden Dollar verdiente, schlicht nicht spricht. Er fragt nicht, was du für dein Land tun kannst, sondern was wir für ihn tun können.

Ich mache mir wenig Sorgen um die Beständigkeit von Trumps Traumstadt und seinen ozymandischen Ambitionen. Er hat nur noch wenige Monate, bis die Wähler ihm aller Wahrscheinlichkeit nach eine empfindliche Niederlage bereiten werden – wonach er umgehend zum Zuschauer des nächsten Wahlkampfs wird. Es wird schwerer werden, seine Anrufe entgegenzunehmen, geschweige denn, ehrgeizige Bauprojekte voranzutreiben. Vielleicht wird es nie einen echten Triumphbogen geben (abgesehen von dem „Spinal Tap“-Stonehenge-Modell, das in Washington für viel Gelächter sorgt), und ich tippe darauf, dass Trump froh sein kann, wenn sein Name dauerhaft an einer Raststätte an der I-95 hängt. Politik ist in dieser Hinsicht gnadenlos.

Was Trump jedoch abbaut, lässt sich möglicherweise nie wiederherstellen. 250 Jahre lang war die größte Stärke Amerikas in den Augen der Welt sein unerschütterliches Bekenntnis zu einem friedlichen Machtwechsel alle vier Jahre – egal wie drastisch der Wechsel in Partei oder Persönlichkeit ausfiel, ohne dabei ins Chaos zu stürzen. Das war es, worüber andere Länder staunten. Und doch ist diese Stärke, noch nicht einmal zur Hälfte von Trumps zweiter Amtszeit, plötzlich zur Schwäche geworden, die unsere Verbündeten am meisten beunruhigt. Nationen, die sich jahrzehntelang auf amerikanische Verlässlichkeit stützten, haben verstehen müssen, dass wir nicht nur alle vier Jahre die Macht wechseln, sondern unsere Meinung und unsere Werte genauso schnell ändern können – Versprechen brechen und lang gehegte Überzeugungen über Bord werfen. Diese Erkenntnis verändert die Welt, zum Guten oder zum Schlechten, und sie wird es künftigen Präsidenten exponentiell schwerer machen, den Einfluss amerikanischer Führungsstärke geltend zu machen. Aber immerhin bekommen sie einen Ballsaal.