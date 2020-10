TV-Tipp: „Lynyrd Skynyrd – If I Leave Here Tomorrow“ heute auf Arte

Leon Wilkeson, Billy Powell, Gary Rossington, Ronnie Van Zant and Allen Collins von Lynyrd Skynyrd posieren vor ihrem Trailer im Jahr 1976 in Kalifornien.

Fast jeder kennt die Songs „Sweet Home Alabama“ und „Free Bird“, die Lynyrd Skynyrd in den 1970er-Jahren weltweit Ruhm und Bekanntheit einbrachten. Die Band gilt als Begründer des „Southern Rock“; sie steht für Lokalpatriotismus, Ur-Americana und einer cowboyesken Ästhetik, die später von Künstler*innen wie Kid Rock weitergeführt werden sollte. Was jedoch kaum einer weiß: Lynyrd Skynyrd bereuten es lange Zeit, vor der Südstaaten-Flagge aufgetreten zu sein – wird diese doch häufig als Zeichen für Nationalismus und Rassismus aufgefasst. Informationen wie diese machen die Dokumentation „Lynyrd Skynyrd – If I Leave Tomorrow“, die heute um 21:45 Uhr auf Arte läuft, zu mehr als nur einem Fan-Service.

Anschauen: „Lynyrd Skynyrd – If I Leave Tomorrow“ – am 30. Oktober um 21:45 Uhr auf Arte

Regisseur Stephen Kijak drehte bereits Filme über die Rolling Stones, Scott Walker und Jaco Pastorius. In dieser Dokumentation befasst sich der amerikanische Filmemacher jedoch mit der Entstehungsgeschichte von Lynyrd Skynyrd, die in dem Film fast chronologisch erzählt wird. So erläutert Kijak die Aufstiegsgeschichte einer Band, die zu Beginn ihrer Karriere noch in einer Hütte am Rande eines Sumpfes probte, damit Frontmann Ronnie Van Zant gemütlich angeln gehen konnte. Erst, als die Gruppe dem Labelchef Al Kooper ihre Komposition zu „Sweet Home Alabama“ vorspielten, kam der große Durchbruch. Es folgte eine Tournee als Vorband von The Who, die Platte „Pronounced Leh-Nerd Skin-Nerd“ mit ihrem frühen Hit „Free Bird“ – und schon konnten Lynyrd Skynyrd selbst ganze Arenen füllen.

Neben der Bandgeschichte liegt der größte Fokus der Doku „Lynyrd Skynyrd – If I Leave Tomorrow“ jedoch auf dem Leben des Songwriters und Frontmannes Ronnie Van Sant. Kijak erzählt von dessen Kindheit in Florida, dem Erfolg und dessen Einfluss auf die Bandmitglieder, sowie von dem tragischen Flugzeugabsturz im Jahr 1977, bei dem nicht nur Van Sant, sondern auch Bandkollege Steve Gains, dessen Schwester Cassie Gaines und der Bandmanager Dean Kilpatrick ums Leben kamen. Die Dokumentation läuft am Freitag, den 30. Oktober 2020 um 21:45 Uhr auf Arte.