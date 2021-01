Twitter-CEO Jack Dorsey erklärt, warum Donald Trump gesperrt wurde

Sacha Baron Cohen gab nun in einem Interview bekannt, dass er keine Lust mehr hat, Borat zu spielen. Er habe die Rolle nur wegen Donald Trump noch einmal ausgegraben.

Diesmal soll nun wirklich Schluss mit dem chaotischen Journalisten aus Kasachstan: Sacha Baron Cohen kündigte in einem Interview mit Variety an, dass dies sein letzter Auftritt als Borat Margaret Sagdiyev war. Die Rolle hätte er für „Borat 2“ lediglich wieder ausgegraben, um Trump-Wähler umzustimmen. Nun sagt Cohen, dass seine fiktive Kultfigur ein für alle Male „im Schrank weggesperrt ist“. In dem Interview erklärt Cohen, dass er für „Borat Anschluss Moviefilm“ eine klare Vision hatte. In Zeiten, in denen weißer Nationalismus und Donald Trump Aufwind bekamen, fühlte er sich berufen, Amerikas „gefährliches Abgleiten in den Autoritarismus“ aufzuzeigen. „Ich hatte das Gefühl,…