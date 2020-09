Veranstaltungsbranche: Kann ein Zusammenbruch verhindert werden?

In der Corona-Krise entpuppten sich einige Musiker als Verschwörungsideologen. Andere entwarfen in dieser Zeit lieber Masken.

Die Corona-Krise trennte in den vergangenen Monaten die Spreu vom Weizen, indem sich so manche Stars als Verschwörungsideologen entpuppten. Doch nicht alle, die im Rampenlicht stehen, befeuern die Aluhut-Bewegung. Es gibt auch Musiker, Bands und andere bekannte Persönlichkeiten, die sich im Kampf gegen Corona einreihen und jene scharf kritisieren, die die Krise nicht ernst nehmen oder gar leugnen. Manche Musiker und Bands ließen auf ihre Worte schließlich auch Taten folgen und entwarfen zum Schutz gegen den Coronavirus ihre eigenen Mund-Nasen-Masken. Motörhead Als Raucher lebt es sich mit Corona-Masken zuweilen schwer. Als bärtiger Rocker und Freund von langen Kneipennächten tendenziell auch.…