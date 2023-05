Verlosung: Drei große Ed-Sheeran-Fanpakete

Erst am 1. März überraschte Ed Sheeran seine Fans mit der Ankündigung seines neuen Albums „Subtract“, welches am 5. Mai erschien. Nur ein paar Stunden später kündigte er an, dass er mit dem Album durch das Vereinte Königreich und Europa touren wird – mehr als ein Deutschlandtermin (17. April) war bisher noch nicht dabei.

Als Trost verlosen wir drei große Ed-Sheeran-Fanpakete. Darin enthalten sind:

1x gelbe „Subtract“-Album-Shirts (1x M, L, XL)

1x schwarze „Eyes Closed“-Shirts (2x L, 1x XXL)

1x Tassen

1x Schlüsselanhänger

1x Tote Bags

1x „Subtract“-CDs

Vom 5. bis 7. Mai konnten Sheeran-Ultras in Berlin die immersive Ausstellung „The Subtract Experience“ besuchen: Im „Lighthouse of Digital Art“ in Berlin Friedrichshain konnte man sich für eine Stunde mittels bildgewaltiger Videoprojektionen, Visuals und Klängen in den neuen Longplayer einfühlen.

ROLLING STONE verlost drei Fanpakete zum neuen Album „Subtract“. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „SHEERAN“ angeben. Einsendeschluss ist der 22.5.2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!