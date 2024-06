Viggo Mortensen hat sich zu einer möglichen Rückkehr als Aragorn geäußert. Sein Standpunkt zum abenteuerlichen König aus „Der Herr der Ringe“ ist klar.

Viggo Mortensen will das Beste für Aragorn

Vergangenen Monat bestätigte das Studio Warner Bros. die Arbeit an einigen Projekten, die in Mittelerde angesiedelt sind. Als erstes soll davon ein Film rund um die Figur Gollum erscheinen. Im Hinblick darauf sehen sich die Schauspieler:innen der Originaltrilogie mit Fragen dazu konfrontiert, ob sie im Streifen mit dem Arbeitstitel „Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum“ mit von der Partie sein werden – so auch Viggo Mortensen.

Nostalgie gefällig? Hier der Trailer zum ersten „Der Herr der Ringe“-Film:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der dänisch-amerikanische Darsteller hält sich die Option offen. Er würde die Rolle erneut verkörpern, wenn es „richtig für die Figur“ wäre, so Viggo Mortensen. „Ich würde es nur machen, wenn es passen würde, zu dem Alter, das ich inzwischen habe, und so weiter. Alles andere wäre albern“, spezifizierte der 65-jährige Schauspieler. Es scheint allerdings, als wäre er in das anstehende Projekt nicht involviert: „Ich weiß nicht genau, was die Geschichte ist, ich habe noch nichts davon gehört. Vielleicht dringt es beizeiten zu mir durch.“

Gollum-Schauspieler Andy Serkis als Regisseur

Aragorn, den er in den drei „Der Herr der Ringe“-Filmen (2001–2003) verkörperte, hält er jedoch in guter Erinnerung. „Ich mochte es, diesen Charakter zu spielen“, sagte Viggo Mortensen. „Ich habe viel dabei gelernt, ihn zu spielen. Es hat viel Spaß gemacht.“ Spaß an den Filmen von Peter Jackson hatte wohl auch Gollum-Darsteller Andy Serkis: Mit seiner Rückkehr in die Welt von J. R. R. Tolkien rechnen Fans. Neben der Titelrolle des neuen Films soll er außerdem die Regie übernehmen, während der ursprüngliche Regisseur Jackson, der neben der Originaltrilogie auch die „Der Hobbit“-Trilogie schuf, zum Produzenten wird. Aktuell befindet sich der Film in einer frühen Phase der Drehbucherarbeitung. Ein Kinostart ist für 2026 angedacht.