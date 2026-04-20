Was Steve Earle Vincent Neil Emerson über seine Songs sagte

Vincent Neil Emersons Gedanken rasen eigentlich ständig – mit einer großen Ausnahme: Wenn er Musik schreibt, kommt er zur Ruhe. „Songwriting ist eine großartige Form der Therapie für jemanden, der Schwierigkeiten hat, mit Dingen umzugehen – und ich hatte dieses Problem in der Vergangenheit“, sagt Emerson. Jetzt, fast eine Dekade in seiner Karriere, kommen ihm die Worte leichter als je zuvor.

Am Freitag belegt er das mit der Veröffentlichung von „Blue Stars“, seinem vierten Studioalbum und dem ersten seit „The Golden Crystal Kingdom“ aus dem Jahr 2023 – erschienen über das unabhängige Label La Honda Records.

„Ich habe so gut wie alle diese Songs innerhalb weniger Wochen geschrieben. Ich schreibe ab und zu, aber vielleicht einmal im Jahr setze ich mich hin, erlebe einen kreativen Schub und schreibe ein paar Wochen lang intensiv.“

Sein stärkstes Werk

Das zwölf Tracks umfassende „Blue Stars“ ist Emersons bislang vollständigstes Projekt. Es ist das erste seiner vier Alben, auf dem seine Tourband, die Red Horse Band, zu hören ist. Aufgenommen in Nashville in den Gnome Studios und produziert von Patrick Lyons, ist der Record geprägt von dem schwingenden Twang, der zu einem Markenzeichen von Emersons Live-Shows geworden ist. Über das gesamte Album hinweg besingt er die Liebe, seine Kindheit in East Texas und Louisiana sowie seine indigenen Wurzeln im Stamm der Choctaw-Apache.

Außerdem dehnt er auf dem Record seine Melodien und seinen Sound aus. Gemeinsam mit Lyons holte er Blechbläser für „Louisiana Wind“ ins Studio. Über sumpfiger Percussion und Keys singt Emerson vom Feiern in New Orleans, „dancing with my two left feet“, und davon, wie „the devil always needs another friend“. Er erklärt, dass der Songtitel auf das Thema Überkonsum anspielt: Wer betrunken im French Quarter schwankt, sehe aus, als würde er im Wind hin und her geweht.

„Ich fahre seit meiner Kindheit nach New Orleans“, sagt Emerson, „um zu feiern, abzuhängen oder einfach alles zu erleben, was es dort zu sehen gibt. Louisiana – das ist für mich Ahnenland. Von dort stammt mein Stamm, und ich wollte einen Song über diesen Bundesstaat schreiben, aber auch über den Kampf mit Sucht und dem ganzen Party-Ding.“

Steve Earle und Guy Clark

Wie weit er als Songwriter gekommen ist, erlebte Emerson im März hautnah, als Steve Earle ihn zu einem Song-Swap ins New Yorker Beacon Theatre einlud – als Vorprogramm der Tedeschi Trucks Band. Obwohl Emerson mit 33 Jahren fast 40 Jahre jünger ist als Earle, spielten die beiden sich während des gesamten Sets die Bälle zu. Die Show fand vor dem Hintergrund der Einwanderungsrazzien in Minneapolis und quer durch die USA statt, und an einem Punkt sagte Emerson ins Publikum: „You can’t be an immigrant on stolen land“ – was ihm stehende Ovationen einbrachte.

Das brachte ihn Earle noch näher. Als er dem verehrten Songwriter zum ersten Mal einen neuen Song vorspielte, ließ Earle als Reaktion den Namen eines verstorbenen Freundes fallen.

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„Er sagte, Guy Clark habe ihm erzählt, er habe nur zwei Arten von Feedback, wenn man ihm einen neuen Song zeige“, erzählt Emerson. „Entweder sagte er: ‚Needs work‘ oder ‚Good work.‘ Steve sagt das, dreht sich zu mir um und meint: ‚Good work.‘ Mein Herz ist da irgendwie einfach verdammt nochmal versunken. Das ist einer meiner Helden, der mir das sagt. Das hat mir sehr viel bedeutet.“

Solche Begegnungen sind für Emerson im Vorfeld des „Blue Stars“-Release zur Normalität geworden – ein Release, den er offiziell mit seinem Grand-Ole-Opry-Debüt am Freitag feiern wird. Die Einladung für seinen ersten Auftritt in der Opry kam von William Prince, dem kanadischen Folk-Sänger, der Emerson Anfang des Jahres als Opener auf einer Tour durch den Südosten begleitet hatte. Bei einem Stopp in Tampa überraschte Prince ihn mit der Nachricht, dass die Opry ihn für sein Debüt haben wolle. „Der erste Gedanke, den ich hatte, war: Ich bin wahrscheinlich der erste Mensch aus meinem Stamm, der in der Opry spielt“, sagt Emerson über seine erste Reaktion.

Tour durch Texas und den Westen

Im Anschluss an die Show folgt eine zweimonatige Headliner-Tour durch Clubs in Texas und dem Westen der USA – darunter historische Venues wie die Gruene Hall in New Braunfels, Texas, und das El Rey Theatre in Los Angeles, sowie zwei Abende im Tractor Tavern, einem festen Bestandteil der Livemusikszene in Seattles kunstaffinem Stadtteil Ballard.

„Ich versuche, nicht daran zu denken, was das Publikum davon halten wird, aber ich denke an Menschen, die aus meiner Situation kommen, aus einem ähnlichen Umfeld wie ich“, sagt er, „und ich hoffe einfach, dass jemand etwas Gutes aus dem mitnimmt, was ich schreibe.“

Josh Crutchmer ist Journalist und Autor. Sein Buch „(Almost) Almost Famous“ ist jetzt über Back Lounge Publishing erhältlich.