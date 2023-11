Wanda veröffentlichen emotionale Single „Bei niemand anders“ mit Musikvideo

Am 24. November haben Wanda ihre neue Single „Bei niemand anders“ veröffentlicht, ein Song den sie in „einer der finstersten Zeiten ihres Lebens“ schrieben. Nachdem sie in ihrem engsten Kreis mehrere Todesfälle erlebten, nahmen sie ihre Trauer und schrieben einen Song, der anderen Kraft spenden soll.

Im September 2022 verstarb der Keyboarder der Band, Christian Hummer, nach langer schwerer Krankheit. Die verbliebenen Bandmitglieder Manuel Poppe, Ray Weber und Marco Michael Wanda standen unter Schock – und um ihre Gefühle zu verarbeiten, stand für sie fest, dass es nur einen Ort gibt an dem das möglich ist: „Es war vollkommen klar, dass wir ins Studio müssen. An eine Veröffentlichung haben wir da noch gar nicht gedacht. Aber wir mussten uns irgendwie therapieren, wir mussten zusammen sein und das geht am besten, wenn wir auf absehbare Zeit wöchentlich zusammen in einem Studio sitzen und schauen, was passiert“, erzählt Marco Michael Wanda.

„Ich will allen Mut machen“

Der Song „Bei niemand anders“ entstand am 03. Januar 2023. Diese Zeit war für Wanda nicht nur durch den Verlust ihres Freundes und Kollegen geprägt, zusätzlich war auch der Vater des Frontsängers schwer erkrankt. Wenige Monate später verstarb er. Der Wanda-Sänger erklärt: „Ich schreibe nicht oft Songs, die einem konkreten Gedanken folgen. Bei diesem Lied bin ich aber einer ganz klaren Vision gefolgt. Damals war mein Vater noch schwerkrank. Mit Christian vor Augen habe ich den Song als Mutmacher für meinen Vater komponiert. Beim Schreiben wurde mir dann aber klar, dass ich mit diesen Zeilen auch allen anderen, die das hören, Mut machen will. Egal, in welcher Krise sie stecken“.

