In Ostende und auf Mallorca gibt Nena ihre nächsten Konzerte

Auf Facebook hat Nena mitgeteilt, „demnächst“ nach Mallorca zu fliegen, wo sie sich auf das Wiedersehen mit Freunden freue –außerdem steht dort das nächste Konzert an, in Camp de de Mar am 28. August, beim „Picnic with Nena“. Auf der Veranstalterseite wird die Musikerin mit den Worten beworben, sie „steht bis heute für ein Lebensgefühl, das wohl irgendwie und irgendwo in jedem Herzen zu Hause ist.“ Diese Meinung teilen wahrscheinlich nicht (mehr) alle ihrer Fans.

In der Vergangenheit hatte die Nena ihre Anhänger bei einem Auftritt in Berlin indirekt dazu animiert, Corona-Regeln, wie das Einhalten eines Abstands, zu ignorieren. Danach sagten verschiedene Konzertveranstalter Gigs mit der „99 Luftballon“-Interpretin ab. Zuletzt feierte sie munter auf einer Party in Baden-Württemberg mit Corona-Leugnern, Querdenkern und Menschen, die QAnon nahe stehen. Auf ihrer Facebook-Seite versuchte sich die 61-Jährige in blumigen Erklärungen für ihr Tun. Und erst am Dienstag blies ein Veranstalter ihren Gig in Tüßling ab, geplant für diesen Freitag.

Noch vor ihrem Gig auf Mallorca steht auf dem Tourplan Nenas ein Konzert im belgischen Ostende (W-Festival), am 26. August. Beim fünftägigen Festival ist sie als einer der fünf Headliner gebucht. Zum Lineup des W-Festivals zählen überwiegend Künstler und Bands, die in den 1980er- und 1990er-Jahren groß waren: Snap, Curiosity killed the Cat, Midge Ure, Matt Bianco, Marc Almond, Human League, OMD, Marc Almond – aber auch The Jacksons.