Foto: dpa/picture-alliance. All rights reserved.

„Wetten Dass..?“ 2011 in Friedrichshafen

„Wetten, dass..?“ kehrt noch in diesem Jahr mit einer wohl einmaligen Spezialausgabe zum 40. Jubiläum zurück. Moderiert wird das Event von Thomas Gottschalk höchstpersönlich, der damit gleichzeitig seinen 70. Geburtstag aus dem letzten Jahr nachfeiert.

Ursprünglich hätte die Jubiläumsausgabe bereits 2020 stattfinden sollen, doch aufgrund der Corona-Pandemie verschob sich die Veranstaltung nun auf 2021. Hier sind alle Informationen zu der Jubiläumsausgabe.

Sendetermin und Inhalt

Das Jubiläums-Special von „Wetten, dass..?“ wird am 6. November 2021 ab 20.15 Uhr live aus Nürnberg im ZDF ausgestrahlt. Nach Angaben des ZDF-Unterhaltungschefs Dr. Oliver Heidemann soll bei der Ausgabe aber kein Rückblick auf vergangene Sendungen erfolgen. Vielmehr kündigte er eine „Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat“ an.

Live-Stream und Wiederholung

Neben der Ausstrahlung im ZDF wird das 40. „Wetten, dass..?“-Jubiläum am 6. November außerdem auch digital auf der Website des ZDF live übertragen. Wer die Show verpasst, findet sie anschließend online in der Mediathek des Senders. Ob die Sonderausgabe zu einem späteren Zeitpunkt nochmal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird, steht momentan noch nicht fest.

Gäste

Welche Gäste auf der altbekannten Couch sitzen werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Das ZDF kündigte aber an, dass „Hollywoodstars“ mit dabei sein werden. Als Co-Moderatorin tritt außerdem auch Michelle Hunziker wieder auf. Eher unwahrscheinlich, aber durchaus möglich wäre ein Auftritt von ABBA.

Am 14. Februar 1981 wurde „Wetten, dass..?“ erstmalig im deutschen Fernsehen mit Frank Elstner als Moderator ausgestrahlt. Ab 1987 übernahm Thomas Gottschalk die Zügel in die Hand. Nachdem er 1992 kurzzeitig zu RTL wechselte, kehrte er 1994 wieder zurück.

Im Februar 2011 kündigte Gottschalk seinen Rücktritt als „Wetten, dass..?“-Moderator an, nachdem sich der damals 23-jährige Schauspielstudent Samuel Koch in der Sendung vom 4. Dezember 2010 bei einem missglückten Salto schwer verletzte. Koch ist seit dem Unfall gelähmt. Ab 2012 übernahm Markus Lanz die Moderation. Im Dezember 2014 wurde „Wetten, dass..?“ schließlich eingestellt.