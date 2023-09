Wie Phil Collins‘ größter Hit für Football im TV missbraucht wurde

Foto: Getty Images/Twitter. All rights reserved.

Was wohl Phil Collins über seine NFL-Version von „In The Air Tonight“ denkt?

Zwischen Football und Rockmusik stimmt die Chemie schon seit Jahrzehnten. Stichwort: Halbzeitshow im Super Bowl. Die größten Musiker von Bruce Springsteen über Prince bis Beyoncé sind hier schon aufgetreten. Natürlich gehört auch der eine oder andere Superhit aus dem Portfolio der Musikgeschichte zum großzügigen Soundtrack des Football-Fernsehprogramms. Stets werden dabei Titel gewählt, die das Adrenalinrauschen des Sports irgendwie spiegeln.

Empfehlung der Redaktion NSFW! Diese Musikerinnen und Musiker zogen sich nackt aus

Das kann man natürlich auch von „In The Air Tonight“ von Phil Collins sagen (nun ja, eher nur wegen des luftigen Titels, denn gängige Interpretation sprechen etwa von einem Mann, der einen anderen vor dem Ertrinken retten könnte, es aber nicht tut oder von einem Typen, der sitzen gelassen wurde und nun auf Rache sinnt), jedenfalls kam der US-Sender ESPN, der am Montagabend ein Football-Live-Spiel der NFL zeigt, auf die Idee, den Mega-Hit für sein Intro zu verwenden.

Allerdings so ganz ohne Beteiligung von Phil Collins. Stattdessen wird das „Face Value“-Stück von Country-Sänger Chris Stapleton, Rapper Snoop Dogg und Santana-Ehefrau und Drummerin Cindy Blackman Santana gecovert. Die Verteilung ist klar: Blackman Santana sorgt für die Action, Stapleton für das Pathos und Snoop Dog für – kein Witz – an den Football angepasste Zeilen. Zum Gitarrensolo gibt es im Video dann natürlich viele energische Spielszenen zu sehen, dazu hocherregte Satzfetzen der Kommentatoren, bis das Spektakel in ein echtes Rock-Finale mündet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Von Emotionen versteht Phil Collins ja genügend, auch einigen Sportarten ist er nach allem, was bekannt ist, zugeneigt (neben der Premier League setzt der Sänger auch auf Tennis und Golf). Nur von einem Interesse für Football ist bisher nicht viel bekannt, weswegen er wohl auch nicht bei der Produktion involviert war.

Empfehlung der Redaktion

Dazu passt, dass Collins 2000 bei einer der wohl schlechtesten Halbzeitshows als Protagonist mit auf der Bühne war – neben Christina Aguilera, Enrique Iglesias und Toni Braxton. Das zum Scheitern verurteilte Konzept: Alle singen Disney-Songs, niemand seine eigenen Hits. Collins übernahm natürlich die Liebesmelodie von Tarzan. Das wollen Sie nicht einmal bei YouTube noch einmal anschauen, glauben Sie uns.