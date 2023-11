Taylor Swift: Aus Trauer nicht bei einem Footballspiel erschienen?

Foto: Getty Images for TAS Rights Mana, Jeff Kravitz/TAS23. All rights reserved.

Taylor Swift hat den Besuch eines Footballspiels in den USA abgesagt. Das erklärte das US-amerikanische News-Outlet „Kansas City“. Nach ihren Konzerten in Rio de Janeiro wollte die 33-Jährige eigentlich mit ihrem Freund Travis Kelce beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles erscheinen.

Kelce, ein US-amerikanischer American-Football-Spieler auf der Position des Tight Ends, spielt für die Kansas City Chiefs in der National Football League. Doch nach dem Tod eines Fans bei einem Swift-Konzert schien sich die Sängerin nicht mehr nach Entertainment gefühlt zu haben.

Taylor Swift jetzt in Football-Kreisen unterwegs

Zuvor hatte Kelces Kollege Chris Jones, Defensive Lineman der Chiefs, während seines Auftritts in der „Rich Eisen Show“ noch erzählt, dass er und einige seiner Teamkollegen geplant hatten, nach dem Spiel gegen die Eagles am Montag (20. November) mit Taylor Swift und Travis Kelce auszugehen. Das sagte er in folgendem Gespräch, im Video ab Minute 10:34 zu hören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Taylor Swift wurde in diesem Jahr bereits öfter auf Spielen entdeckt.

„Von der Trauer überwältigt“ Bei dem verstorbenen Fan handelte es sich um die 23-jährige Ana Clara Benevides Machado. Laut einer Erklärung des brasilianischen Kulturministeriums erlitt sie einen Herz-Kreislauf-Stillstand, eine offizielle Todesursache wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben. In den letzten Tagen herrschte in Rio große Hitze. Empfehlung der Redaktion Taylor Swift singt mit Tränen in den Augen Song für verstorbenen Fan Die Sängerin teilte nach dem Tod der Frau in ihrer Instagram-Story mit: „Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe, aber ich muss mit gebrochenem Herzen sagen, dass wir heute Abend vor meiner Show einen Fan verloren haben. Ich kann euch gar nicht sagen, wie erschüttert ich darüber bin. Es gibt nur sehr wenige Informationen, die ich habe, außer der Tatsache, dass sie so unglaublich schön und viel zu jung war.“ Swift fügte hinzu: „Ich fühle mich von der Trauer überwältigt, wenn ich auch nur versuche, darüber zu sprechen. Ich möchte jetzt sagen, dass ich diesen Verlust zutiefst empfinde und mein Herz an ihre Familie und Freunde geht.“