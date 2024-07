„Wirklich einzigartig“: So feiert Chris Pratt seinen Schwiegervater Arnold Schwarzenegger

Glückwünsche vom Star-Lord an den Terminator. Was sich liest wie der neue Marvel-Blockbuster, sind in Wahrheit die besten Wünsche eines Schwiegersohns an seinen Schwiegervater.

Arnold Schwarzenegger feierte am Dienstag (30. Juli) seinen 77. Geburtstag und der Ehemann seiner Tochter Katherine Schwarzenegger – Chris Pratt – gratulierte brav via Instagram.

Der Schauspieler und die Tochter des ehemaligen Gouverneurs von Kalifornien sind seit 2019 verheiratet. Pratt heiratete die Familie seiner Frau wohl gleich mit, wie er jetzt auf Instagram zeigt:

Neben seiner Leidenschaft für das Schachspiel und dem Füttern seiner Schweine in der Küche ist der Actionstar „wirklich einzigartig“, wie Pratt es beschreibt. Er freue sich auf ein weiteres Jahr voller kluger Ratschläge, guter Zigarren, Schachpartien und dem Füttern der vielen Tiere mit selbst gebackenen Keksen.

Für den Österreicher selbst scheinen an seinem Geburtstag vor allem aber gewohnte Routinen auf dem Programm gestanden zu haben. An seinem Ehrentag zeigte er sich in den sozialen Medien unter Palmen und blauem Himmel beim Krafttraining und machte daraus direkt ein Werbevideo.

Dabei hatte der 77-Jährige gleich doppelt Grund zur Freude. Er wird nämlich erneut Großvater. Das teilte das Ehepaar jetzt mit ihren Fans auf Instagram. Der stolze Vater postete ein Bild seiner Ehefrau mit erkennbarem Babybauch und ließ damit keine Fragen nach dem dritten gemeinsamen Kind offen.

Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Anna Faris brachte Pratt Sohn Jack mit in die Ehe. Im August 2020 wurde Schwarzeneggers älteste Tochter Mutter von Tochter Lyla. Im Mai 2022 kam Eloise zur Welt, die jetzt ebenfalls große Schwester wird.